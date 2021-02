Torresina: sorpreso con 140 pedane in ferro nel furgone - Terzo Binario News

Torresina: sorpreso con 140 pedane per ponteggi e un basamento in ferro, caricati sul furgone. È quanto accaduto sabato 27 febbraio in un cantiere edile. Ad intervenire sul posto gli agenti della Sezione Volanti, allertati tramite segnalazione al 112.

La scoperta della Polizia

“ Sono stato mandato dal mio datore di lavoro per recuperare materiale ”, cosi si è giustificato con i poliziotti O.F., 33enne originario della Macedonia. Però il datore di lavoro non ha confermato la versione fornita dal 33enne. Infatti, agli agenti ha detto che sì, il suo dipendente, sarebbe dovuto andare a recuperare del materiale, ma in un altro posto.

Arrestato a Torresina

Al termine degli accertamenti, il 33enne, trovato in possesso di una tenaglia, probabilmente utilizzata per tagliare la recinzione del cantiere, è finito in manette, per tentato furto aggravato. Proseguono le ricerche dei due complici che insieme al 33enne si erano introdotti all’interno dell’area edile di Torresina.