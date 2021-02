Via Val D'Aosta: arrestato 19enne, ecco perché - Terzo Binario News

Via Val D’Aosta: gli agenti del commissariato Vescovio e del III Distretto Fidene Serpentara hanno arrestato A. F. – italiano di 19 anni – per tentato furto aggravato in concorso. L’episodio è accaduto sabato 27 febbraio alle 18,46.

Via Val D’Aosta: arrestato 19enne

“Gli agenti hanno sorpreso 3 ragazzi che cercavano di spingere uno scooter parcheggiato in strada. Alla loro vista sono scappati, fermato uno di loro in via Val D’Aosta.

Intervento della Polizia

Il ragazzo, condotto presso le camere di sicurezza, è in attesa della direttissima prevista per domani”.