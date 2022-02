Torquati: "No al compostaggio anaerobico a Cesano e Osteria Nuova" - Terzo Binario News

Il presidente del XV Municipio “Serve un piano industriale serio di Ama”

“Ieri la Giunta capitolina ha approvato due delibere sui rifiuti per partecipare ai bandi per il finanziamento di impianti nell’ambito delle risorse del PNRR.

Per il nostro Municipio XV sono previsti due progetti.

Il primo per partecipare alla realizzazione – finalmente – di una vera Isola Ecologica nel quartiere dell’Olgiata, progetto su cui da tempo stiamo lavorando, necessario al territorio e per cui sono particolarmente soddisfatto.

Il secondo progetto invece riguarda un impianto di compostaggio anaerobico a Cesano e Osteria Nuova. Si tratta di un vecchio progetto di Ama su cui purtroppo, come votato il 16 dicembre scorso in aula municipale, continuiamo a non essere d’accordo.

Attenzione, noi capiamo l’esigenza di attingere ai fondi nazionali per realizzare quell’impiantistica utile al completamento e alla chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti, ma nel caso di Cesano e Osteria Nuova purtroppo si sottovaluta un elemento: le vecchie autorizzazioni per l’impianto di compostaggio aerobico della vecchia giunta non sono sufficienti e si dovrà inevitabilmente ripartire dal principio, tanto più che nella VIA (valutazione di impatto ambientale) AMA si impegna a non realizzare nessun processo anaerobico.

Crediamo si tratti di un errore di valutazione che si aggiunge agli errori della vecchia amministrazione comunale e municipale, e che purtroppo hanno fatto perdere tempo ai romani.

Siamo consapevoli che Roma abbia bisogno di impianti: oggi spendiamo milioni e milioni di euro per trasportare i nostri rifiuti in altre regioni ma la nostra contrarietà a questo secondo intervento, oggi come allora, non è per non prenderci la responsabilità di fare la nostra parte nel trattamento dei rifiuti o perché l’impianto è a casa nostra, ma perché è sbagliato.

Roma ha bisogno di impianti, ma non certamente di un qualsiasi impianto e in un qualsiasi posto. È proprio per questo che intendiamo fare la nostra parte, rendendoci disponibili al dialogo, nell’ottica dell’interesse generale e di supporto all’Amministrazione Comunale.

Non si può che ripartire allora dalla netta discontinuità con la precedente

Giunta comunale, che nei cinque anni passati non ha saputo né risolvere la questione né tantomeno rassicurare e spiegare ai cittadini quale sia la reale esigenza della città.

Roma e suoi territori hanno bisogno di ripartire da un rinnovato piano industriale di Ama che metta nelle condizioni l’azienda e Roma Capitale di uscire sul serio e non a parole dalla palude della continua e perenne emergenza dei rifiuti a Roma.

È una questione seria, che richiede uno sforzo collettivo e di grande responsabilità e per cui noi continueremo ad esserci”.

Così in una nota il Presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati