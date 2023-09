Torneo Gallassi di basket femminile nel fine settimana di Santa Marinella • Terzo Binario News

Il 30 settembre e 1 ottobre, come di consueto ormai da alcuni anni ad inizio stagione, torna a svolgersi a Santa Marinella il Torneo di basket femminile di serie B “Grazie Robi!” dedicato all’indimenticabile Dirigente ma soprattutto appassionato di questo sport Roberto Gallassi e che si svolgerà al Palazzetto dello Sport di Santa Marinella in via Delle Colonie.

Le squadre partecipanti sono: Gea-Grosseto, Azzurra Orvieto, Bull Basket Latina e per l’appunto Santa Marinella Basket. Si partirà sabato alle 17 con la prima gara tra Santa Marinella e Grosseto e a seguire la sfida tra Orvieto e Bull Basket.

Domenica le finali con quella per il terzo gradino del podio alle 17 e la finalissima alle 18,30. A questa manifestazione è legato anche un Trofeo Under 19 che si svolgerà la mattina del 1 ottobre alle ore 10 dedicato a Patrizia Cassarino, mamma di Elisa Del Vecchio attuale e storica giocatrice del Basket santamarinellese, anch’essa molto vicina negli anni storici ai colori locali.

E’ questo l’omaggio che vuole offrire ai tifosi e popolo del Basket la Presidenza della società ma è anche la vetrina per mettere in mostra quanto di buono fatto sino ad ora dalle ragazze di Precetti che è giusto ricordarlo: ha fatto il ritiro-raduno precampionato ad alta quota sulle alture di Abbadia S. Salvatore, dove le atlete hanno potuto ossigenarsi, ha inserito con dovizia di particolari le nuove Selena Marini, Elisa Rogani e Maddalena Moretti, ha continuato in palestra un lavoro di preparazione destinato ad affinare le dinamiche di gioco. Venerdì passato tra l’altro c’è stata una prima informale uscita con un amichevole a S. Gordiano con i giovani della Cestistica di Civitavecchia e proseguirà a Roma venerdì 29 settembre ore 19.30 presso l’impianto di Colle La Salle con Elite Basket Roma. Alla luce di tutto questo il percorso di avvicinamento al campionato, che ricordiamo l’inizio è fissato per l’8 ottobre 23 alle ore 17.00 presso il Palazzetto dello sport di S. Marinella, sta procedendo nei migliori dei modi.