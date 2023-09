Tidei-gate, Si Ladispoli: "Non è un podestà, si dimetta" • Terzo Binario News

“Il circolo di Sinistra Italiana “Mahsa Amini”, in rappresentanza dei cittadini del Litorale Nord di Roma, non rimane in silenzio dinanzi le notizie che giungono da Santa Marinella.

I video e le intercettazioni che riguardano il sindaco Pietro Tidei, trovato in “intimità” con donne all’interno degli uffici comunali, non ci lasciano indifferenti.

Sebbene il silenzio sia generale e “nessuno” senta la necessità di esprimere disgusto e dissenso, onde compromettere rapporti di natura politica, non possiamo accettare di sminuire dei fatti così gravi, gridando alla vendetta politica.

I pentimenti postumi sui rapporti sessuali, in comune ma in orario di chiusura, la dicono lunga sulla mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini.

La figura di “sindaco” ormai si sta trasformando in quella di Podestà, dove si può fare il bello e il cattivo tempo, in favore di amici e conoscenti, magari della stessa linea politica.

Sinistra Italiana chiede pertanto le dimissioni del sindaco Tidei, che ha scambiato la casa comunale per un pied-à-terre.

Sono infine da sottolineare i riprovevoli commenti che nei social vengono ancora rivolti nei confronti delle donne coinvolte che rimarcano la ormai nota cultura maschilista e misogina: ricordiamo che queste donne non rivestono alcuna carica pubblica e ne va rispettata la privacy.

Circolo Sinistra Italiana

Roma Litorale Nord

“Mahsa Amini”