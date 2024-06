Torna l'Ambufest nella Asl Roma 3 presso la Casa della Salute di Ostia, Ponte Galeria e Casal Bernocchi • Terzo Binario News

Anche d’estate restano aperti gli Ambufest, gli ambulatori a disposizione dei cittadini nei giorni festivi e prefestivi e durante il week end.

“Diminuire gli accessi al Pronto Soccorso e garantire la continuità delle cure sette giorni su sette. Si muove oramai da anni su questi due binari l’attività degli Ambufest.

La nostra Asl mette a disposizione dei cittadini del suo territorio, ma anche di chi è residente in una Asl diversa, tre differenti presidi con gli stessi orari di apertura e chiusura.

Essi rappresentano da tempo un presidio sanitario importante e in grado di offrire alla nostra comunità più servizi, assicurandone sempre l’alta qualità grazie a competenza e professionalità di medici, pediatri, infermieri e operatori sanitari. Da giugno ad agosto dello scorso anno gli Ambufest della Asl Roma 3 hanno registrato oltre 5mila accessi.

In caso di bisogno sono sempre la prima risposta di un medico o di un pediatra alla domanda di cura del paziente. Il loro compito, soprattutto nella stagione estiva che registra un numero maggiore di presenze nelle località balneari di Ostia e Fiumicino e di conseguenza anche di accessi in ospedale, è anche quello di alleggerire proprio il lavoro del Pronto Soccorso del Grassi. L’auspicio, dunque, è che anche quest’anno possano essere punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di assistenza”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale della Asl Roma 3.

Nello specifico questi i tre presidi sanitari a disposizione: la Casa della Salute di Ostia, Lungomare Paolo Toscanelli 230 e due poliambulatori di Ponte Galeria in via Portuense, 1397 e Casal Bernocchi in Via di Villa Cilone snc. Seguiranno tutti e tre i seguenti orari: nei week-end e nei giorni festivi dalle 10 alle 19 e nei prefestivi dalle 14 alle 19.

Vengono garantite tutte le prestazioni mediche di base, compresa la certificazione di malattia, oltre alle prestazioni per situazioni di urgenza soggettiva o che dovrebbero essere valutate dal medico di famiglia. Il personale sanitario è a disposizione anche per la medicazione di ferite superficiali, la rimozione dei punti di sutura o per effettuare terapie iniettive in caso di necessità o al fine di permettere la continuità terapeutica. Tra le prestazioni garantite si aggiungono le terapie iniettive intramuscolari, i lavaggi vescicali, rimozione, applicazione e cambio del catetere. Assicurati anche la misurazione della pressione e il controllo dei parametri glicemici, oltre a medicazioni e bendaggi, con istruzione sulla gestione e controllo di stomie/glicemia/insulina/ulcere/cateteri vescicali.

Ulteriori informazioni sul sito della Asl Roma 3.