La riunione di condominio del Corviale finisce a colpi di pistola • Terzo Binario News

Ferito a entrambi i piedi un 45enne presso in via degli Alagno, la Polizia ha identificato l’aggressore

Un uomo di 45 anni è stato ferito ad entrambi i piedi da colpi d’arma da fuoco esplosi nell’androne di un palazzo in via degli Alagno, zona Corviale di Roma.

È successo ieri sera alle 21.

Secondo quanto ricostruito, i due uomini avrebbero avuto una discussione e al culmine della lite uno dei due avrebbe estratto la pistola sparando due colpi all’altro, ferendolo ai piedi e fuggendo subito dopo.

Gli spari hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno allertato i soccorsi. Sul posto la polizia. Il 45enne è stato portato in codice rosso al San Camillo in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. L’uomo che ha sparato è già stato identificato. ma non ancora rintracciato. Indaga la Squadra Mobile.

(RaiNews24)