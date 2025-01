Torna la 10km del trofeo Città di Ladispoli del Gruppo Millepiedi • Terzo Binario News

Appuntamento il 23 febbraio

Quarta edizione del Trofeo Città di Ladispoli che apre la stagione organizzativa del Gruppo Millepiedi, una delle più attive società podistiche della provincia romana.

La gara di 10 km, inserita anche quest’anno nel calendario nazionale Fidal, è in programma il prossimo 23 febbraio e vedrà sfidarsi sulle sue strade molti protagonisti della scena regionale e non solo, visto il crescente prestigio della competizione. Merito anche del suo percorso quasi interamente disegnato sul lungomare con sole 4 curve, il che favorisce l’ottenimento di importanti riscontri cronometrici.

La prova avrà il suo punto di ritrovo in Via Corrado Melone, al Parco di Palo, da dove verrà dato il via alle ore 9:30. Il tracciato è tutto su strada asfaltata all’infuori di un tratto di 400 metri in leggero sterrato che i concorrenti affronteranno due volte. La prova sui 10 km avrà carattere sia competitivo che non. C’è grande curiosità per sapere come andrà a finire, se il dominio di Luca Parisi proseguirà dopo che il corridore laziale ha vinto tutte e tre le edizioni precedenti.

Insieme alla corsa agonistica è prevista anche la prova non competitiva sulla stessa distanza, oltre alla ludico motoria di 2.300 metri. La gara, intitolata alla memoria di Roberto Minisini, prevede premi in denaro per i primi 3 assoluti e le prime 5 società. Riconoscimenti anche per i primi 5 di ogni categoria. L’iscrizione ha un costo di 16 euro fino al 16 febbraio, negli ultimi giorni il prezzo passerà a 20 euro.

Per informazioni: Gruppo Millepiedi, https://www.gruppomillepiedi.it/