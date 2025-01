Il Tolfa batte il Ronciglione ed è quarto in classifica da solo • Terzo Binario News

(foto Nicoletta Vittori) La risalita di classifica, silenziosa ma perentoria, del Tolfa prosegue e ora la compagine collinare è quarta nel girone A di Promozione con 31 punti.

Il Grifone Gialloverde terzo è ad appena una lunghezza, l’Ostiantica secondo è a quattro lunghezze mentre la capolista Santa Marinella di punti ne ha 39.

Va sempre ricordato che i biancorossi devono giocare il recupero della 16esima giornata allo Scoponi contro il Rodolfo Morandi con la gara neanche iniziata per nebbia.

Nella 18esima e penultima di andata la formazione di Roberto Macaluso ha avuto ragione per 2-0 del fanalino di coda Ronciglione grazie a un gol per tempo realizzati il primo da Edoardo Fagioli e nella ripresa da Damiano Pasquini. La prima rete è arrivata dopo ben 18 passaggi consecutivi con conclusione finale dell’ex Cerveteri con imbucata finale di Miguel Vittorini per il centravanti Christian Suma e sponda per Fagioli. Sul secondo, palla è arrivata a Gabriele Martinelli che l’ha difesa bene e poi ha imbucato per Pasquini che ha concluso di prima al volo. «Sì, sono arrivati dei bei gol su azioni manovrate – ammette il tecnico biancorosso – nel quale hanno giocato bene tutti. È partito titolare Vittorini facendosi trovare pronto così come anche Martinelli, partendo dalla panchina, è stato bravo. In generale, quella contro l’undici cimino, non è stata la gara più bella giocata dal Tolfa perché di fronte c’era un avversario che per 28’ si è difeso con ordine. Mister Nicola Salipante ha provato con le ripartenze ma il centro dell’1-0 ci ha messo il resto della gara in discesa. Sebbene fossero ultimi in classifica, venivano da un momento di ripresa e la vittoria non era così scontata. Infatti all’inizio, pur creando come sempre, stava subentrando una certa preoccupazione per un gol che non arrivava». Macaluso ribadisce quanto sia importante l’apporto di chi subentra a partita iniziata: «I cambi, ai quali aggiungo quello di Pasquini, stanno dando alla squadra un apporto sostanzioso. Chi scende in campo garantisce un livello di qualità alto e questo, durante la gara, può fare la differenza come successo in diverse occasioni. Non solo, adesso posso permettermi alcune rotazioni che prima erano impossibili. La competizione interna fra Suma e Martinelli? È positiva, entrambi, per motivi diversi, devono entrambi entrare a regime ma non escludo neanche che possano giocare contemporaneamente». Impossibile tralasciare l’aspetto legato al quarto posto in classifica. «Vero che abbiamo raggiunto il quarto posto e che siamo in attesa della gara di recupero, ma prima ancora del Morandi c’è il Pianoscarano e l’attenzione del Tolfa è tutta rivolta a questa sfida. Per giunta giocheremo su un campo di terra, vengono dalla sconfitta di Cerveteri e vorranno rifarsi dopo essersi staccati dalle zone nobili della classifica. Pertanto l’importante è continuare a fare risultato e, per quanto la graduatoria adesso ci possa far sorridere, restiamo in ritardo dalla vetta. Ora abbiamo il dovere di non guardare la classifica perché di partite da qui alla fine ne mancano sempre tante, visto che non si è nemmeno giunti all’inizio del girone di ritorno» la conclusione di Roberto Macaluso.

Di domenica a Pianoscarano si è accennato mentre deve essere solo formalizzato il recupero con il Morandi del 5 febbraio.