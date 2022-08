Torna il treno acceso di notte alla stazione di Ladispoli VIDEO • Terzo Binario News

Sembrava un problema risolto, invece con la piena estate riecco il problema del treno che resta acceso di notte.

Il convoglio rimane al binario 5 della stazione di Ladispoli ma il rumore, che di giorno non si avverte perché coperto dagli altri suoni, con il buio non fa dormire gli abitanti che vicino vicino allo scalo.

Questo il racconto di un ladispolano: “Vivo in via delle Azalee, sono anni che dobbiamo subire il rumore persistente dei locomotori del treno chiaramente parcheggiato la sera per poi partire la mattina seguente.

La distanza tra il treno e le abitazioni è circa di venti metri. Abbiamo segnalato la problematica a tutti, Amministrazione Comunale, Carabinieri, Polizia di Stato e Ferroviaria.

Il treno, dal lunedì al venerdì arriva alle 22.30 e parte il mattino seguente alle 07.10. La domenica arriva alle 20.30 e riparte alle 07.10.

Per i cittadini tutte le sere non è possibile andare a raccomandarsi con i macchinisti di spegnere il locomotore”.

