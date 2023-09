Torna il caldo nel weekend, in arrivo l’anticiclone Bacco • Terzo Binario News

Sta per tornare l’anticiclone africano, sta per tornare il caldo, sta per tornare un altro periodo di stabilità atmosferica con sole prevalente.

Dal primo weekend di settembre l’anticiclone sub-tropicale Bacco conquisterà l’Italia. Secondo IlMeteo.it, dopo un venerdì segnato dalle residue e isolate note instabili del ciclone Poppea, da sabato Bacco diventerà sempre più il protagonista del tempo sul nostro Paese.

Sia sabato che domenica il sole sarà prevalente e se sabato le nuvole saranno ancora piuttosto presenti, da domenica gli spazi di sereno saranno sempre maggiori. In questo contesto le temperature inizieranno a salire in entrambi i valori e di giorni si torneranno ad accarezzare i 30-32°C al Centro-Sud e quasi i 30°C al Nord.

Il caldo che porterà Bacco non sarà rovente come quello di Nerone o di Caronte, e questo per due motivi. Il primo è il periodo in cui arriva, ovvero settembre, mese in cui le giornate sono più corte, il sole si alza più tardi e tramonta prima e così il calore africano in arrivo non avrà molte ore a disposizione per intensificarsi. Il secondo è la presenza di una minaccia, ossia una goccia fredda in discesa dalla Scandinavia. Questa dovrebbe sfiorare l’Italia, ma facendolo attiverà dei venti freschi nordorientali che soffieranno forti al Sud, mitigando un po’ la calura africana e provocando anche alcuni forti temporali.

A conti fatti le temperature dei prossimi giorni saliranno tranquillamente sopra i 30°C su gran parte delle regioni, toccheranno picchi di 34-35°C in Toscana e sul Lazio come ad esempio a Firenze e Roma e qualche grado in più sulle zone interne delle Isole Maggiori. Di notte e al primo mattino invece raramente saliremo sopra i 20°C se non su alcune regioni.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 1. Al nord: cielo a tratti nuvoloso. Al centro: cielo poco nuvoloso. Al sud: soleggiato.

Sabato 2. Al nord: clima più caldo, cielo a tratti nuvoloso. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: soleggiato e caldo.

Domenica 3. Al nord: sole e più caldo. Al centro: sole prevalente, clima estivo. Al sud: bel tempo.

Tendenza: anticiclone Bacco minacciato da una goccia fredda, temporali al Sud.