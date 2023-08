Tom, gigante buono si merita di lasciare il canile • Terzo Binario News

Ieri sono venuta a prenderti per portarti nella sgambatura grande a giocare con una canina, era tanto che non ti portavo fuori dal canile, sei uscito a testa bassa, timido e dinoccolato come un adolescente, mi guardavi da sotto in sù come qualsiasi cagnetto che non conosce bene la persona della quale si deve fidare.

E pensavo che ci dovrebbe essere del maremmano in te, che i retaggi della razza vanno a farsi fottere quando a questi cani fate a pezzi il cuore..quando li rinchiudete da cuccioli in un box e loro crescono e fanno del loro meglio per sopravvivere. Tom è amico di tutti, le canine stravedono per lui, ieri giocava con Baffo, che gli leccava la bocca come fanno i cuccioli con le mamme, o i cani insicuri che cercano un riferimento. I cani di taglia grande ci muoiono in canile, perché secondo il pensiero comune sono di difficile gestione, niente di più sbagliato, sono cani come altri, magari ci vorrà una cestina più grossa o una passeggiata più lunga ma Tom vi riempirà il cuore, crescerete insieme a lui, imparerete delle cose per le quali lo ringrazierete tutta la vita.

Tom è lì che aspetta, ha poco più di un anno, è un angelo con la coda.

CANILE DI PRATO Tel 3428600965

Dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19