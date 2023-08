"TolfArte", in arrivo un weekend "incantevole" col Festival 2023 • Terzo Binario News

Presentata ufficialmente alla Fondazione Cariciv la 19esima edizione della manifestazione che attira nel paese collinare decine di migliaia di persone

di Cristiana Vallarino

Questo fine settimana a Tolfa si vivrà davvero un incantevole weekend: è infatti in dirittura il Festival Internazionale dell’Arte di Strada e dell’Artigianato artistico che, per questa su 19esima edizione, ha scelto proprio il tema “Incanto”.

A raccontare, senza fare troppo spoiler, gli appuntamenti del 4, 5 e 6 agosto, sono stati, lunedì mattina, nella sala della Fondazione Cariciv, Francesca Ciaralli, presidente dell’Aps organizzatrice, con Caterina Battilocchio, come lei fra i fondatori dell’iniziativa con l’allora Comunità giovanile, e Giordano Iacomelli, per Tolfa Gialli&Noir. Presenti naturalmente la padrona di casa, la presidente Gabriella Sarracco, e la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio.

Ad aprire la conferenza stampa, in collegamento online da Roma, l’addetta stampa e fotografa ufficiale dell’evento Fiorenza Cherardi De Candei, che ha ringraziato Comune, Fondazione e tutti quanti concorrono alla riuscita dell’evento, ricordando l’importanza e i numeri (decine di migliaia le persone che salgono a Tolfa ogni anno) raggiunti nel tempo dall’evento.

La prima a prendere la parola è stata la sindaca. “TolfArte è l’evento che ormai identifica Tolfa, che attrae attenzione del pubblico locale e da fuori. Siamo alla 19esima edizione – ha sottolineato la prima cittadina – arrivare a questo traguardo vuol dire decisamente perseveranza. E’ qualcosa di straordinario che avviene grazie a volontari come Francesca, Caterina e Giordano che qui rappresentano tutto il gruppo. Invito tutti a salire, a sperimentare questo festival che promette molte sorprese. Come la parte letteraria. Questa sarà un’edizione molto street, riprenderà la struttura primordiale di TolfArte. Il paese si ammanterà di nuovo di colore, di fili dalle pareti e tanto altro. A me fa molto piacere, ma penso che farà piacere a tutti. La macchina organizzatrice è partita proprio stamani”.

Francesca Ciaralli ha esordito coi ringraziamenti alla Fondazione, agli sponsors storici, al Comune, alla sindaca: “Sono con noi fin dall’inizio altrimenti il nostro lavoro di volontari da soli non basterebbe. L’azione congiunta ci fa raggiungere grandi numeri. Ecco qui il manifesto disegnato dall’illustratrice tolfetana Serena De Angelis – ha proseguito -. Vogliamo coinvolgere anche le eccellenze e le professionalità locali. Anche noi siamo cresciuti in professionalità in questi anni. TolfArte stavolta ha l’obiettivo di far scaturire lo straordinario dall’ordinario. Ci saranno mostre nei palazzi, spettacoli e attività che rispecchiamo questo tema: tirare fuori anche dalle persone lo straordinario. Per esempio ci starà una mostra interattiva a palazzo Buttaoni, dal titolo “L’incanto interiore”. Venerdì si apre con uno spettacolo inaugurale diverso dai soliti. Sarà al parco Fondazione Cariciv ovvero all’anfiteatro della villa comunale. Rivisto ed ampliato proprio per TolfArte da Le Capinere Ensemble. Il sabato e la domenica poi personaggi internazionali come Doctor Krapula dalla Colombia, che farà il primo concerto della tourneé italiana a piazza vecchia. Poi ci starà lo spettacolo di danza verticale di Materia Vivia, che piace molto. E, Il Muro del canto, il giorno dopo, noto per la partecipazione alla colonna sonora di Suburra”.

“E’ un festival che incombe in tutto il centro storico – ha concluso la Ciaralli – Ci sarà una massiccia presenza su tutta via Roma di artisti off, locali e no. L’associazione ArteAltra a cura di Simona Sarti presenterà in piazza vecchia l’installazione cromatica “Arancio, Blu e Giallo”. Quest’anno contiamo sul partnerariato con Etruskey e Pemcards. I visitatori potranno scattare foto e poi trasformarle in cartoline. Nel giardino torna per l’ottavo anno TolfArte Kids, con una speciale caccia al tesoro, ma anche lezioni di yoga, per far interagire grandi e piccoli. Ci saranno con gli stand disseminati in tutti i vicoli, 180 artigiani artistici, organizzati dall’Hippymarket”.

“Nell’elaborazione del programma fatto dal direttore artistico del festival Claudio Coticoni (Scuderie MarteLive), in collaborazione con tutti componenti dell’organizzazione – ha poi continuato Caterina Battilocchio – abbiamo cercato di raccogliere tutte le discipline del circo: danza area, giocoleria etc.. Però nell’ottica della valorizzazione del patrimonio storico archeologico del paese ci saranno alcune iniziative ospitate nel nostro fiore all’occhiello, la Rocca. La prima, il sabato dalle 22, l’osservazione astronomica (a numero limitato, max 100 persone meglio prenotare, ndr): organizza l’Associazione Astronomitaly – la Rete Nazionale del Turismo Astronomico in Italia. La domenica ci sarà meditazione al tramonto con l’associazione Forest Teraphy. Poi lo spazio letterario – a cura di Tolfa Gialli&Noir Off – che sarà organizzato in un angolo da scoprire del paese. I gruppi di lettura di Civitavecchia (Dettagli e Pagine di cioccolata) e quello della Biblioteca di Tolfa, coordinato da Serena Ferraiolo che gestirà anche l’incontro, leggeranno brani dal libro vincitore dello Strega 2023, la cui autrice Ada D’Adamo purtroppo è scomparsa, e porranno domande alla sua amica e scrittrice Elena Stancanelli”.

Poi per unire alla letteratura nazionale quella locale sarà presentato, da Caterina Battilocchio e Giordano Iacomelli, il libro del tolfetano Giuseppe Pierantozzi, “L’ultimo biscino”, edito da Augh, ambientato proprio a Tolfa.

“Ugualmente la domenica sarà protagonista il libro edito da Bompiani “Uvaspina” di Monica Acito, intervistata da Marco Bartolumucci, coordinatoredel Gruppo letura Biblioteca Tolfa. Poi tocca all’opera dello scrittore civitavecchiese Anthony Caruana introdotta da Gino Saladini, amico di Tolfa Gialli&Noir, che anche in questa occasione imbastirà un vero e proprio piccolo spettacolo per il libro “L’abito della festa”, edizioni Bertoni” ha aggiunto Giordano Iacomelli.

A chioudere l’incontro la presidente Sarracco: “Sono 19 anni che siamo a fianco di TolfArte – ha detto entusiasta -. Un festival che porta in collina artisti dal tutto il mondo. In particolare mi piace soprattutto il fatto che ci sia uno spazio dedicato ai bambini, così da farli avvicinare alla magia dell’arte. Adesso tuffiamoci nell’edizione 2023, pronti poi a celebrare il ventennale il prossimo anno!”.

Nel week end il cuore antico di Tolfa accoglierà circa 200 artisti in tutto, con un centinaio di performance gratuite. E ancora, in piazza Vittorio Veneto e pure al giardino l’offerta di ristorazione locale sarà rafforzata dai food truck, a cura del partner ufficiale di Tolfarte TTS – Typical Truck Street Food.

Per quanto riguarda l’organizzazione e la logistica si ripropone lo schema collaudato da tempo. Sabato e domenica, il centro del paese diventerà off limit: dalle 17 del pomeriggio le auto saranno fermate nei punti d’accesso zona Pacifica, per chi sale da Civitavecchia; in zona Casalaccio, sulla Santa Severa-Tolfa per chi arriva da Roma; sulla circonvallazione per chi viene dal lago. Ci sarà il servizio d’ordine composto da volontari, forze dell’ordine e Protezione Civile. Nei vari punti, dove gli automobilisti saranno aiutati a parcheggiare, ci saranno le navette, utilizzabili anche per il ritorno con il biglietto a/r.