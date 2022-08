TolfArte, il premio per l'artigiano più originale va a "Pangaraña" • Terzo Binario News

Il riconoscimento dedicato a Vincenzo Cacciaglia, assegnato da una giuria di giornalisti, è andato alle due ragazze che realizzano foto “ricamate”

di Cristiana Vallarino

TolfArte è un Festival dell’Arte di Strada e dell’Artigianato Artistico. Una novità dell’edizione 2022, conclusasi domenica dopo una tre giorni di grande affluenza, è stata la partecipazione dell’Hippie Market, grazie alla cui organizzazione la zona di Sant’Antonio e di piazza Marconi alle spalle del monumento ai caduti hanno ospitato decine di stand che hanno proposto molte creazioni, tutte di livello.

Così tra i vicoli colorati da distese di patchwork (a simboleggiare le cure palliative) si potevano ammirare gioielli realizzati con frammenti di stoviglie vintage, foulard in bamboo, borse e cinte fatte di pneumatici riciclati, libri che aperti, con le pagine ritagliate, diventavano sculture.

E ancora, immagini in blu realizzate con la tecnica della cianografia o lampade fatte con materiali di recupero. In vendita c’erano pure pietre di ogni tipo, così come essenze di lavanda o i derivati (legali) della cannabis. Insomma: un vasto campionario di complementi d’arredo, capi d’abbigliamento, monili di materiali più diversi, quadri e disegni.

Ed è quindi comprensibile che non sia stato facile assegnare il premio che da qualche anno è stato istituito per ricordare la figura di Vincenzo Cacciaglia, lo scomparso presidente della Fondazione Cariciv che 18 anni fa fu tra i primi a credere, e ad investire, sul Festival.

Il riconoscimento, una targa, va all’artigiano che si contraddistingue per originalità ed inventiva nelle sue creazioni e viene assegnato da una piccola commissione di giornalisti, guidata dall’addetta stampa di TolfArte, Fiorenza Gherardi.

Per TolfArte 2022 la scelta è caduta su “Pangaraña”, termine di origine centroamericano che unisce il significato di sbocciare al nome spagnolo del ragno, abile tessitore. Ed un ragno è il simbolo che trovate nei biglietti da visita e sul sito on line di Fabiana e Scarlett.

Le due ragazze, che vivono e lavorano a Roma, hanno unito le loro due passioni – fotografia e ricamo – per creare delle immagini davvero originali: bellissime foto (possono essere anche quelle personali o veloci polaroid scattate al momento), con un particolare più o meno evidente ricamato, cosa che fornisce alla foto uno “spessore”.

“Volevamo riportare la fotografia ad essere davvero sentita – spiega Fabiana, quella che scatta –. In un tempo in cui coi cellullari ed instagram tutti fotografano sempre tutto”. Al ricamo pensa Scarlett che, comunque, è abilissima nei lavori manuali, non solo con ago, filo e macchina da cucire.

A consegnare la targa al duo “Pagnaraña”, con Fiorenza Gherardi, domenica alle 19, è stata Francesca, la figlia di Cacciaglia, che fa parte dell’organizzazione di TolfArte.