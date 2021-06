Tolfa si "ripulisce" grazie a rioni e associazioni - Terzo Binario News

L’associazione di volontariato “Tolfa Futura”, con l’U.S.Tolfa Calcio ed in collaborazione con l’Unione dei 6 Rioni del ridente Borgo Collinare (La Rocca,La Sughera,I Cappuccini,Il Poggiarello,La Lizzera ed il Casallaccio) , per Domenica 13 Giugno, in vista delle Manifestazioni estive che le numerose organizzazioni locali stanno mettendo in calendario , hanno convenuto di rendere più pulito il paese.

Ai tanti turisti che nel periodo estivo sono abituati ad invaderlo, per gustare i tanti e genuini prodotti della Norcineria a Km 0 e per conoscere le tante bellezze che possiede quali la Rocca dei Frangipane, l’Antico Chiostro dei Cappuccini e la chiesa di Cibona , i tolfetani vogliono offrire un ambiente ancora più accogliente

Ricordiamo anche che Tolfa parteciperà alla selezione dell’edizione 2022 del più bel Borgo d’Italia che viene trasmesso sulle reti Rai della Televisione

A ciascuno dei partecipanti,che si divideranno in gruppi secondo il rione d’appartenenza,L’organizzazione fornirà una mascherina,un paio di guanti ed un sacco per contenere i rifiuti che raccoglieranno.

.Come segno di gratitudine per l’opera svolta tutti i partecipanti

riceveranno un cappellino con il marchio del proprio Rione ed ai loro presidenti sarà consegnata a ricordo della giornata un targa.

Per concludere , un brindisi finale nel locali dell’Unione Sportiva del bellissimo e curatissimo giardino Comunale.