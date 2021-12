Tolfa, oggi pomeriggio la parata apre le porte del Villaggio di Babbo Natale - Terzo Binario News

Tante attrazioni, leccornie da assaggiare, presepi da ammirare e stasera concerto degli “Echoes” al teatro Claudio

di Cristiana Vallarino

Il grande giorno è arrivato. Il lungo e certosino lavoro portato avanti fin da settembre dall’associazione “La Filastrocca”, col supporto dei “Cavalieri di Tolfa”, e finito giusto oggi pomeriggio, potrà finalmente mostrare i suoi frutti alla cittadinanza e ai visitatori che decideranno di salire in collina per scoprire la versione 2021 de “Il villaggio di Babbo Natale”. L’iniziativa durerà tutto il week end.

Oggi, alle 17 il centro del paese sarà animato dalla tradizionale parata delle scuole di danza collinari: Dance world di Gabriella Moroni, Centro artistico di balletto di Marilena Ravaioli, New Dance Evolution Center di Isabella Superchi e Centro Studi Danza di Letizia Costantini. Le coreografie saranno accompagnate dalla banda “Giuseppe Verdi”, diretta dal maestro Stefania Bentivoglio. A chiudere il corteo la carrozza col cavallo che porterà Babbo Natale, scortato dai suoi Elfi. Il nome di chi vestirà i rossi panni del Santa Klaus tolfetano non è stato svelato ma sicuramente sarà una gradita sorpresa. Alle 18.45 in piazza Matteotti il lancio delle lanterne.

Da questo pomeriggio quindi, in piazza Vittorio Veneto, apriranno i battenti le 15 casette di legno: ospitano altrettante associazioni locali e del comprensorio che hanno contribuito proprio alla realizzazione degli stand. Ecco i nomi: La Filastrocca, Asd Cavalieri di Tolfa, Arci, Emergenze pelose, Grazia Guiducci che divide lo stand con Le api di Tolfa, Centro diurno “I Girasoli”, Artiamo, Rione Rocca, Ilaria Canfarini, Amici di Sbirulino, Rione Poggiarello, Butteri di Vejano, Quartiere delle luminarie, Purple Gospel Choir. All’inizio di via Roma ci sta poi la giostra ecologica della Concia, con i pony di Alessandra Grassi. La signora Fiorella Schinoppi del Poggiarello ha provveduto all’addobbo di Piazza Vecchia, infine da ricordare il supporto dell’associazione “Le Tortare”.

Negli stand, oltre a materiali informativi sulle attività di ciascuna associazione, si troveranno in vendita oggetti artigianali realizzati dagli stessi iscritti, ma anche prodotti gastronomici del territorio e naturalmente cioccolata calda e ciambelle fritte. E non mancheranno le caldarroste cotte sul falò curato da “I Cavalieri”. “La Filastrocca” si occuperà dell’organizzazione della pesca dedicata ai bambini.

Stanca, ma estremamente soddisfatta la presidente de “La Filastrocca”, Marika Compagnucci, impegnata in prima linea da giorni, assieme alla vice presidente Lidia Fabbi. “Abbiamo dimostrato – spiega Compagnucci – che collaborando si fanno grandi cose. E pure che da questo periodo buio abbiamo tutti una gran voglia di uscire, stando insieme a fare festa in strada”.

“Certo, con la presidente dei Cavalieri, Elisabetta Marini – prosegue Compagnucci – abbiamo potuto contare sull’aiuto di tanti. Li ringraziamo tutti, in particolare siamo grate all’Agraria per il lavoro “pesante” che gli tocca ogni anno e naturalmente ad Ofelia Berbece, per la sua disponibilità e il suo enorme estro artistico. Grazie ai commercianti per aver offerto i premi in palio. Importante e fondamentale il sostegno dell’amministrazione tutta, in particolare alla sindaca Stefania Bentivoglio.

Oltre alla tappa al mercatino, la visita proseguirà lungo via Roma per arrivare poi nel cuore antico del paese. Il percorso arriva in via Frangipane e via del Forno. Lungo il cammino si incontreranno pony da cavalcare, giochi, giostre e le attrazioni principali del Villaggio: la Posta degli Elfi, il Giocattolaio, la Via dei dolci e la Casa dell’omino di Pan di zenzero. E ancora il Christmas Park, la Casa degli Elfi Raccontastorie e il pezzo forte la Casa di Babbo Natale, che abita nell’antica sede del municipio, il Palazzaccio. La mappa delle attrazioni è stata pubblicata su Fb e, naturalmente, qui su Terzobinario.

L’assessora alla cultura Tomasa Pala ricorda inoltre il cuore delle iniziative natalizie, ovvero “I Presepi di Tolfa”. “Evento ormai giunto alla sua XI edizione – spiega -, patrocinato dal Consiglio Regionale del Lazio e coordinato dall’associazione Generatio 90 che invita a visitare ed ammirare la creatività e la maestria dei partecipanti di tutte le età”. Tante le natività tradizionali in sughero, in materiale di recupero e sostenibile. Di attualità la versione la femminile della Fidapa e il presepe di Alessio e Antonio Stefanini per il Centenario del Milite Ignoto. Si invita a lasciare una poesia, un pensiero, una testimonianza, una preghiera.

La prima giornata del Villaggio, si chiude alle 21, al teatro Claudio con la storica band tolfetana degli Echoes in “Echoes of Christmas”, una serata per ascoltare brani di Fabrizio De Andre’, Modena City Ramblers, Francesco De Gregori, Pierangelo Bertoli, Nomadi. Una serata all’insegna dell’impegno sociale e della solidarietà e nel ricordo di Don Egidio Smacchia. Ingresso a libera offerta a favore de “Il ponte”.

La voglia di fare festa non fa però dimenticare le accortezze da seguire per l’emergenza Covid. L’organizzazione esorta quindi a indossare sempre, nel Villaggio di Babbo Natale, la mascherina, anche all’aperto, e ad essere pronti nelle attrazioni al chiuso a mostrare il Green pass. Obbligatorio al teatro.