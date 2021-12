Tolfa, l'amministrazione "fiera e entusiasta" per il successo del Villaggio di Babbo Natale - Terzo Binario News

Dal Comune tolfetano arriva il bilancio per la tre giorni dedicata al Villaggio di Babbo Natale. “L’amministrazione Bentivoglio – si legge in un comunicato – è fiera ed entusiasta per il grande successo che ha riscontrato la splendida edizione del Villaggio di Babbo Natale. Siamo convinti che questo sia stato possibile per la grande complicità, il senso civico e il forte amore per il nostro paese. Solo insieme si possono ottenere simili risultati. Si desidera ringraziare: le associazioni La Filastrocca e I Cavalieri di Tolfa, che hanno curato l’organizzazione del Villaggio di Babbo Natale, l’ Agraria, le ben 15 associazioni che si sono prese cura delle vari spazi di attrazione, i tanti volontari, gli artisti di Tolfarte, le scuole di danza, i comitati, i rioni, la Banda G. Verdi, i Funky, la Banda dei Babbi Natali di Foligno, gli zampognari, le maestre della scuola Primaria e dell’ Infanzia e i loro alunni, Arci, le Band musicali, gli organizzatori degli stand del mercatino, i produttori, la Protezione Civile, gli elettricisti, i fonici, l intera Comunità di Tolfa che ha creduto nel programma natalizio, ci ha supportato e incoraggiato, i numerosi visitatori dei paesi limitrofi da cui abbiamo ricevuto grandi elogi e ringraziamenti per aver creato e fatto vivere in pienezza il clima e l’ atmosfera unica del Natale”.

“Nella speranza di non aver dimenticato nessuno e se fosse, chiediamo scusa – prosegue la nota -, vi diamo appuntamento alla IX edizione del Villaggio di Babbo Natale, ma seguiteci perché il Programma Natale a Tolfa 2021 è ancora ricco di iniziative culturali, di attrazioni, di promozione enogastronomica e di solidarietà . Tolfa può ambire ad essere tra “I borghi più belli d’Italia” per il grande senso di comunità, fratellanza e amore per il nostro bellissimo territorio. Il Programma Natale 2021 continua tra tradizione e innovazione…seguiteci!”.