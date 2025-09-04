 Tolfa, il consigliere Chiavoni: "La sindaca non risponde alle interrogazioni, chiesto l'intervento del Prefetto" • Terzo Binario News

Tolfa, il consigliere Chiavoni: “La sindaca non risponde alle interrogazioni, chiesto l’intervento del Prefetto”

“La sindaca  non rispetta il Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale il quale prevede la risposta scritta alle interrogazioni entro 30 gg  dalla loro presentazione. 

Ho presentato due interrogazioni a risposta scritta: il 04/07/2025 deputata a conoscere se il possesso da parte di privato  dell’area C ubicata presso la zona artigianale ( S Severa N) sia legale o meno;  il 09/07/2025 con lo scopo di conoscere se l’Ufficio tecnico abbia mai effettuato un sopralluogo in via dei Torrioni per la verifica del posizionamento di un muro con inferriata e cancello che ha bloccato l’accesso alle propaggini del monte della Rocca.  

Considerato che la Sindaca non ha convocato nessun consiglio comunale e risposto alle interrogazioni entro i termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale in data 29/08/2025 ho chiesto via PEC l’intervento del Prefetto affinché sia con urgenza fornita una risposta”.

dr Marcello Chiavoni 

Consigliere comunale comune di Tolfa 