Divertimento “nerd” con la settima edizione del Ladispoli Comics & Games • Terzo Binario News

Il 5 e 6 settembre a Ladispoli divertimento “nerd” con la settima edizione del Ladispoli Comics & Games, la fiera dedicata al mondo dei fumetti, dei videogiochi e della cultura pop che ogni anno richiama migliaia di appassionati da tutta la regione.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ladispoli e fortemente sostenuta dall’Assessorato al Turismo guidato da Marco Porro, offrirà due giornate ricche di eventi, spettacoli e incontri con ospiti d’eccezione.

Grande attesa per la presenza del maestro Paolo Eleuteri Serpieri, uno dei fumettisti italiani più apprezzati a livello internazionale, celebre per le sue opere che hanno fatto la storia del fumetto europeo. A salire sul palco ci sarà anche Perla Liberatore, voce italiana di numerosi personaggi amatissimi dai giovani, che svelerà i segreti del doppiaggio con laboratori e incontri dedicati. Il momento clou sarà lo show di Giorgio Vanni, icona musicale delle sigle dei cartoni animati più amati degli anni ’90 e 2000, pronto a far cantare e ballare il pubblico con un concerto travolgente.

Oltre agli ospiti, il Ladispoli Comics & Games offrirà un’area espositiva con fumettisti, illustratori, stand di editori e collezionisti, insieme a spazi interattivi dedicati ai videogiochi, tornei, laboratori creativi e naturalmente i Pokémon, protagonisti indiscussi di giochi e attività per grandi e piccoli.

«Il Ladispoli Comics & Games è ormai un appuntamento fisso che arricchisce l’offerta turistica e culturale della nostra città – dichiara l’Assessore al Turismo Marco Porro – Un evento che unisce passione, creatività e socialità, capace di attrarre famiglie, giovani e visitatori, trasformando Ladispoli in un polo di riferimento per gli amanti del settore».

Appuntamento dunque il 5 e 6 settembre a Ladispoli per vivere un’esperienza unica all’insegna dell’immaginazione, tra fumetti, giochi e spettacoli.

Di seguito il cronoprogramma della due giorni:

Venerdì 5 settembre:

Apertura fiera ore 11:00

16.00 torneo Pokémon – Organizzato dalla Lega Nena

18.00-20.00 firmacopie fumettisti + premiazione artisti

19.00 intervista Paolo Eleuteri Serpieri – Fumettista italiano più famoso al mondo.

19.30 intervista Perla Liberatori – Doppiatrice professionista di numerosi cartoni e personaggi della tv.

21.00 intervista Meralex – Collaboratori Disney e creator della coda di sirena di Ariel “La Sirenetta”

21.30 80 voglia di Quiz – Si gioca in piazza aspettando Giorgio Vanni

22.30 Dj set Giorgio Vanni

Sabato 6 settembre:

Apertura fiera ore 11:00

18.30 gara Cosplay – Organizzato da Incantales, giuria e premi mozzafiato.

21.30 premiazione

22.30 concerto Ufo Rock Band – Le sigle più belle dei cartoni animati.

Tutte le informazioni sul sito:

www.comixpoli.it