Tolfa, Eugenia Serafini inviata a Bucarest • Terzo Binario News

All’omaggio al poeta Horea Cucerzan

Il 10 giugno 2025 alle ore 17.00, l’Associazione Il Centro per l’Unesco “Horea Cucerzan” inaugura, presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, la mostra HOREA CUCERZAN E I SUOI AMICI, alla quale prende parte anche l’artista internazionale Eugenia Serafini, in omaggio al Maestro Horea Cucerzan, spentosi il 1° marzo 2021 a Bucarest.

Eugenia Serafini, nata a Tolfa, antico borgo etrusco, artista multimediale e scrittrice, Docente universitaria, giornalista, nelle sue esperienze internazionali è stata invitata ripetutamente sin dagli ultimi anni Novanta del secolo scorso, al Simposio di Arte e Cultura di Blaj (Transilvania), la città natale del pittore e poeta Horea Cucerzan, dove su progetto dello stesso Maestro insieme ad altri artisti italiani ed esteri e al marito prof. Nicolò G. Brancato, archeologo, ha partecipato alla fondazione del Museo di Arte Contemporanea Micu Clein e del Centro Culturale per le Arti “Horea Cucerzan”. In occasione del Centenario della Romania, le è stato conferito il Riconoscimento del Centro Culturale Romeno Italiano di Roma, come Membro d’Onore e Messaggero della Cultura Romena in Italia, 2018.

Eugenia Serafini in questa occasione si unisce all’Omaggio all’arte, la poesia e l’amore per la cultura internazionale per le quali il Maestro Cucerzan ha donato tutta la sua esistenza, con mostre ed eventi in Romania, Austria, Francia, Italia, Germania, Belgio, Olanda, USA con le sue opere di raffinata e sensibile pittura dai cromatismi sofisticati .

Eugenia Serafini ha goduto dell’apprezzamento del Maestro che ne ha anche favorito la traduzione della raccolta di poesie “Piccola utopia”, Roma 1995 dall’’italiano in romeno, “Oglinda Sufletului”, Craiova 2000, grazie al prof. George Popescu, la pubblicazione dell’Editore Valentin Dascălu e la presentazione da parte del prof. George Boaghe, innescando una serie di scambi reciproci di eventi artistici ma anche letterari e l’amicizia con personalità della cultura romena. Nel 2000 Serafini e l’Artecom di cui è socia fondante, organizzarono per lui e altri artisti romeni una Mostra alla BNL di Milano a Roma in occasione del Giubileo di Papa Giovanni XXIII e più tardi una Mostra personale alla Galleria Cassiopea di Roma, con presentazione critica firmata da lei stessa, oltre a collettive nella rinomata Saletta Mostre dell’Artecom a Roma.

Serafini partecipa all’Omaggio a Cucerzan ospitato dal prestigioso Istituto di Cultura Italiano di Bucarest, con opere dedicate alle DONNE MIGRANTI”, opere di forte impatto visivo ed esistenziale, che traggono motivazione dagli sbarchi sempre drammatici, di migranti dall’Africa sulle coste italiane.

Altri artisti espositori: Gabriela Aniței, Giuseppe Arcidiacono, Dalia Bialcovschi, Andana Călinescu, Gheorghe Coman, Emil Comșa, Gelu Costea, Cornelia Victoria Dedu, Victor Dima, Corneliu Drăgan-Târgoviște, Venera Finocchiaro, Giorgio Fiume, Leonardo Galliano, Ofelia Huțul, Cristian Sergiu Ianza, Lidia Elena Kozma, Lucia Lazarotto, Grigore Mihuș, Marina Nicolaev, Sergio Poddighe, Massimo Pompeo, Laura Puglisi, Antonio Ruffino, Antonello Russo, George Savu, Theodora Scurtu, Măcinic Sebeș, Ioan Tamaian, Valentin Tanase, Vasile Tolan, Placido Scandurra, Petti Velici, Daniele Zannin

Horea Cucerzan nacque a Blaj il 7 giugno 1938. Nel 1963 si laureò in pittura presso l’Accademia di Belle Arti “Ion Andreescu” di Cluj Napoca. Membro dell’Unione degli Artisti Visivi di Romania, sezione di Bucarest, Cucerzan ha partecipato, dal 1973 sino alla sua scomparsa, a numerose mostre d’arte, eventi internazionali di grande spessore, organizzati in Romania e all’estero. A lui è stata dedicata una bellissima Monografia interamente a colori, “CUCERZAN”, 439 pagine, Tipărit La Monitorul Oficial R. A..

Eugenia Serafini artista di esperienza e riconoscimenti internazionali, è stata insignita del Premio Leone d’Argento per la Creatività della Biennale di Venezia 2013, Premio IPLAC all’Eccellenza 2023 e Leone d’Oro per la Promozione delle Arti e della Cultura del Premio Menotti Art Festival Spoleto e Quotidiano La Notte 2025. Sue opere si trovano in Collezioni e Musei pubblici italiani e desteri.

Artista multimediale internazionale, docente universitaria, poeta/performer e giornalista, è nata a Tolfa nel 1946. Vive ed opera tra Roma, Tolfa e la Toscana.

Direttore responsabile della rivista FOLIVM, e delle collane Haiku e Haigai dell’Artecom, Redattore associato della rivista Romena “Noul Literator”.

Ama viaggiare e portare la sua arte a contatto con i popoli, confidando nella creatività come mezzo di comunicazione e conoscenza pacifica.

Le sue opere installazioni/ambientazioni performative hannoportato una ventata di innovazione nell’ambito dell’espressione artistica contemporanea internazionale, che si è riversata anche nell’ambito della sua docenza all’Accademia di belle Arti di Carrara e all’Universita’ della Calabria dove e’ stata chiamata per chiara fama ad insegnare disegno ininterrottamente dall’A.A. 1999 all’A.A. 2013.