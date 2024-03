Tolfa a Ronciglione, il Santa Marinella ospita il Pescia Romana • Terzo Binario News

Trasferta a Ronciglione e attesa del Pescia Romana: sono le sfide che attendono rispettivamente Tolfa e Santa Marinella nell’undicesima giornata di ritorno del girone A di Promozione.

Sono due gare importantissime per le due compagini locali, visto che, in caso di successo, quanto meno manterrebbero le posizioni di vertice mettendo pressione alla battistrada Sorianese, impegnata nella trasferta di Tarquinia.

Come capitato allo stesso Tolfa e più ancora al Santa Marinella, la formazione etrusca proverà in tutti i modi a fermare l’undici cimino.

Gli uomini di Fabrizio Ercolani sono in una posizione scomodissima di play-out e i punti gli servono affinché l’eventuale gara di spareggio per la salvezza si possa giocare fra le mura amiche del Bonelli. Non facile neanche la visita a Castel Sant’Elia dell’Urbetevere, sebbene la classifica dica altro: i falisci sono sì ultimi ma contro il Tolfa è servita una zampata di Gianluigi Salvato per dare il successo ai collinari.

Segno che la squadra è viva e per i romani la vittoria è possibile che arrivi ma non è così scontata. Dal punto di vista della classifica, si parte da questa situazione: in testa c’è la Sorianese a 58 punti, insegue il Tolfa a 54 in condominio con l’Urbetevere; terzo il Santa Marinella a 50 punti, dietro il Palocco a 48 e più staccato il Pescia Romana a 36.

Ormai il peso specifico dei punti in palio si è salato notevolmente, sia per chi tenta il salto di categoria sia per chi cerca di mantenere la Promozione: per questo le partite in questa fase sono difficili per chiunque. E lo sta bene mister Roberto Macaluso, che – oltre a non potersi permettere nessun passo falso, – nelle ultime settimane ha visto il suo Tolfa impegnarsi al massimo per vincere anche contro avversari non irresistibili. «Se dovessimo arrivare entro le prime tre-quattro posizioni, sarà un grande risultato – ricorda Macaluso – considerando anche l’inserimento continuo di tanti juniores, dovuto pure a cause di forza maggiore». Intanto con i recuperi di Gianluca Nuti e Giovani Magloire la squadra ha ritrovato il suo assetto stabile. Domani i biancorossi a Ronciglione troveranno una formazione in “controtendenza”. Risalita dalla Prima Categoria, la formazione cimina è stata a ridosso delle prime posizioni, ha tentato il tutto per tutto ingaggiando gente come Gianluca Toscano ma ora è in fase di smobilitazione.

Sul fronte del Santa Marinella Peppe Tabarini e compagni ospitano allo stadio Fronti il Pescia Romana che, dopo la rivoluzione di dicembre, è risalito bene in classifica. L’undici della Perla è in ripresa da qualche settimana e come spiega mister Emiliano Cafarelli «l’impiego di qualche juniores si sta rivelando utile nell’economia della squadra». A questo, va aggiunta la vena realizzativa di Gabriele Martinelli e il supporto offensivo di capitan Fabrizio Melara. Durante l’intervallo, l’applauso alla under 17 rossoblù fresca vincitrice del campionato provinciale.

Entrambe le gare inizieranno alle 11.