Tiziano Cerasa lascia la presidenza dell'Avis Aureliana - Terzo Binario News

Nominato presidente l’attuale vice vicario Luigi Mecucci, già numero uno di Cerveteri

TIZIANO CERASA lascia la PRESIDENZA DI AVIS INTERCOMUNALE AURELIANA.

SI E’ SVOLTO GIOVEDI 30 LUGLIO IL CONSIGLIO DI AVIS INTERCOMUNALE AURELIANA CON Odg DIMISSIONI DEL PRESIDENTE PER MOTIVI LEGATI ALLE VICENZE GIUDIZIARIE CHE LO VEDONO DIRETTAMENTE COINVOLTO E IN PROCINTO DI SENTENZA DI PRIMO GRADO.

LA GIUSTIZIA ITALIANA E’ LUNGA, CI SONO TRE GRADI DI GIUDIZIO PER SCOPRIRE SE UN REATO E’ STATO VERAMENTE COMMESSO-MA VOGLIO LIBERARE IL NOME DELL’AVIS DAL MIO. SEPPURE A LIVELLO PERSONALE E FAMILIARE SONO SEMPRE STATO COINVOLTO NELL’ASSOCIAZIONE A TUTTI I LIVELLI

Cerasa sottolinea come da piu’ di 40 anni abbia svolto con dedizione e passione la sua attivita’ di dirigente a tutti i livelli comunale, provinciale, regionale e nazionale con l’obiettivo di continuare a far sopravvivere il progetto lasciato dal Nonno Mario Villotti che negli anni ‘80 ebbe la lungimiranza di trasformare la sezione donatori in Centro Trasfusionale, fiore all’occhiello di tutto il territorio per i risultati ottenuti nella raccolta e nella lavorazione del sangue , raccogliendo fino a 6000 unita’ a disposizione della sanita’locale e di ospedali romani. Con lo stesso spirito battagliero e fiero ,unitamente alla preparazione professionale e maturata nel tempo, il dott. Cerasa ha portato avanti egregiamente prima l’Avis di Civitavecchia, sistemando la situazione amministrative e fiscale, poi affrontando cambiamenti epocali, da Azienda con piu’ di 15 dipendenti a sezione associativa, poi ancora costituendo l’AVIS AURELIANA EQUIPARATA PROVINCIALE , nel 2000 con l’unione di tutte le comunali Civitavecchia, Allumiere ,Tolfa , Bracciano, Manziana, Trevignano, Canale Manterano e Cerveteri. E, infine nel 2016 spingendo per l’apertura del punto di raccolta a Cerveteri, autonoma e gestita direttamente da AVIS.

Ad oggi l’AVIS e’ una realta’ associativa forte e radicata , che raccoglie circa 3000 unità di sacche ,presente nell’ospedale di Civitavecchia e nei poliambulatori di Tolfa e Allumiere, a Cerveteri come unita’ fissa .

Per questo, consapevole di un consiglio piu’ maturo e competente, lascia la presidenza in ottime mani, ringraziando tutti i dirigenti per la fiducia offerta negli anni anche nei momenti piu’ tragici a livello personale, dall’ex presidente N. Iacomelli all’amministratoreD. Lucianatelli, dal neo presidente F.Lisiola , alla presidente D.Trotti e al vice vicario Gigetto Mecucci, senza sparire dalla gestione di un’associazione che ha contributo a creare ed a crescere per offrire un servizio essenziale ai cittadini del nostro territorio.

Per il futuro propone soluzioni nuove per la gestione di AVIS , al passo con le norme fiscali e con i cambiamenti economici , come ha fatto Avis Nazionale con Emoservizi, creando una fondazione per la gestione del personale, di progetti specifici e/o acquisiti.

Il consiglio direttivo di Avis Aureliana, anche se non avrebbe voluto e tal riguardo precisando che per la giustizia italiana nessuno è colpevole finche’ non si arriva al terzo grado di giudizio, ma ha preso atto della decisione irrevocabile del Presidente Tiziano Cerasa di rassegnare le proprie dimissioni dalla rappresentanza legale dell’associazione, quindi il consiglio dell’associazione Aureliana accetta le dimissioni all’unanimità dei presenti.

Viene nominato Presidente il Vice Presidente Vicario Luigi Mecucci, gia’ Presidente dell’AVIS DI CERVETERI.

