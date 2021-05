Tirreno Civitavecchia sugli scudi al Trofeo di Liberazione - Terzo Binario News

Trofeo di Liberazione e di soddisfazione per la Tirreno Atletica, che torna a Civitavecchia dall’impianto romano dell’Acquacetosa con quattro ori e tanti record personali.

Per la 72esima edizione della gara, si parte dai Cadetti (ovvero le classi 2006 e 2007 con Sara Pontani che porta a casa l’oro sui 600m, chiusi in 1’40”38, e Leonardo Dolci che trionfa sui 1200siepi in 3’39”85.

Nelle gare di velocità, netti miglioramenti sui 150m per Gabriele Tarricone, Andrea Augelli e significativa prima prova in pista per Asia Bernardini e Matteo Erriquez. Nei 600m, insieme alla Pontani bene Myriam Tofi, Consuelo Giovagnoli e Gloria de Santis. Bravi Fabio Massimo Baliva e Alessio Gabella. Sesto posto all’esordio di Daniele Cersosimo al lancio del peso da 4kg.

Negli Assoluti al Paolo Rosi si sono corsi i 200m con in pista Filippo Masoni, Lorenzo Patanè, Eric Pifferi e Carlo Mari. Tra le ragazze Caterina Mari è stata autrice di una bellissima gara. Avvincenti i 1000m, con il successo di Isabella Papa che sigla il personale sulla distanza in 3’00”01, dopo quello del 2012 a Montecarlo. Federico Ubaldi nell’allungo finale lancia i suoi allievi Stefano Braccini e Marco Borghini che non si lasciano distrarre e ottengono i propri record personali. Gara di carattere del neo acquisto biancazzurro Lorenzo Aquilani. Battesimo del giro di pista dei 400m per i 2005 Joel Calbi e Matilde Patanè e con loro i più esperti Jair di Giovanni e Mario Pelliccione (M45).

Nel settore lanci continua la scia di grandi soddisfazioni con Germana Raponi che al disco registra il nuovo record personale dall’ultima miglior prestazione, che risaliva addirittura a 11 anni fa.

La lanciatrice rugbista infatti con la misura di con 40,23m ha infranto il muro dei 40 metri dopo i turni di finale. Nei 3000metri corsi allo stadio Sapienza Sport Vittorio Casalini nell’M40 ci mette esperienza ma il vento condiziona la gara. Lucrezia Adamo, in forza alla Studentesca Milardi di Rieti, vince in 10’34”5 una corsa tutta in solitaria.

Al Rosi, nei 1500m, Federico Orlando corre con generosità. «Quattro primi posti rappresentano un grande risultato per la Tirreno, ottimo auspicio per la stagione all’aperto» ha detto il presidente Claudio Ubaldi.