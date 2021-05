Nunzi: "Il rilancio di Civitavecchia passa da recupero dell'arredo del centro storico" - Terzo Binario News

“Il centro del buongusto” dopo avere avviato un dialogo con i residenti, altra categoria determinante nel centro storico,ha iniziato autonomamente un recupero dell arredo urbano ,fatto altresì utilizzando artisti locali. Bingo!!!

Come diceva un grande politico pulisci l’uscio della tua casa (o negozio) e la città sarà pulita.

Io credo che tutti dovranno enfatizzare una idea semplice ma vincente, ed a mio avviso dovrà essere esportata in altre parti della città.

Ricordo a tutti l’esempio di retake a Roma e come spesso in assenza, anzi nella latitanza del pubblico , forme di cittadinanza attiva abbiano supportato una attività che latitava.

A ciò si aggiunga che si tratta in gran parte di giovani , che anche negli atteggiamenti e nella voglia hanno soppiantato politici e parrucconi.

Un esempio che in un momento tragico per il commercio e il turismo locale deve essere reso strutturale e applicato in tutta la città”.

Tullio Nunzi