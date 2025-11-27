Tidei sfiduciato, il Pd Santa Marinella: "Scelta che ferisce la città" • Terzo Binario News

“Oggi apprendiamo una notizia che scuote l’intera comunità del Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa: il Sindaco Pietro Tidei è stato sfiduciato.

È un momento triste per tutta la città, perché l’atto con cui è stata fatta cadere la Giunta rappresenta un duro colpo al lavoro svolto finora e alla stabilità amministrativa. Una scelta che mette a rischio quanto costruito e programmato per il futuro.

“La caduta dell’amministrazione comunale è un fatto sconcertante – dichiara la segretaria del circolo Lucia Gaglione – non solo perché arresta di colpo la straordinaria azione di risanamento economico intrapresa in questi anni dal sindaco Pietro Tidei, ma perché, ancora una volta, dimostra come la politica ceda il passo a logiche che nulla hanno a che fare con gli interessi dei cittadini”.

In questi anni l’Amministrazione ha portato avanti progetti importanti e ottenuto risultati significativi per lo sviluppo del territorio. Interrompere questo percorso con una sfiducia formalizzata davanti a un notaio, frutto di calcoli politici, appare una decisione priva di responsabilità verso la città, soprattutto da parte di chi fino a ieri condivideva il cammino della maggioranza.

Da oggi Santa Marinella entra in una fase di precarietà, con l’imminente arrivo di un commissario che potrà occuparsi solo dell’ordinaria amministrazione, rallentando o bloccando iniziative già avviate e necessarie.

Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa ringrazia il Sindaco Pietro Tidei per il lavoro svolto, per l’impegno costante e per la determinazione con cui ha portato avanti il progetto di crescita e risanamento della città. Un ringraziamento sincero anche al Vicesindaco Andrea Amanati e alla consigliera Paola Fratarcangeli, il cui contributo è stato fondamentale per raggiungere importanti risultati.

Il Partito Democratico ribadisce la propria vicinanza a chi in questa maggioranza ha operato con serietà e visione per il bene della città, e il dispiacere per una scelta che non tiene conto del bene collettivo. Continueremo a lavorare con senso di responsabilità per garantire stabilità e prospettive alla nostra città. Pronti a nuove sfide”.

PARTITO DEMOCRATICO DI SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA

Lucia Gaglione

Segretaria del Partito Democratico

di Santa Marinella e Santa Severa