Tidei: "Rai 3 non ha rubato carte segrete, ciò dimostra la mia trasparenza" • Terzo Binario News

“La trasparenza non è star sopra un albero a guardare la tv. Richiede impegno quotidiano e partecipazione.

Quando il bravo giornalista di Rai Tre si è presentato e chiedere conto di società, consigli di amministrazione e bilanci non aveva rubato carte dalla cassaforte dei servizi segreti, ma mostrava documenti da sempre pubblici e ad uscirne mortificati sono stati proprio i consiglieri di opposizione.

Ovviamente aveva già verificato che come sindaco avevo già risposto a tutte le norme di legge sulla Trasparenza pubblicando sul sito del comune il mio reddito e il mio patrimonio.

Si trattava in questo caso di elementari visure camerali, di anno in anno aggiornate dalla Camera di Commercio.

Perché mai nessuno dell’opposizione ha sollevato l’argomento? O le visure camerali sono materia ostica per i nostri consiglieri comunali?

Il mio consiglio a loro dunque è di passare meno tempo su Facebook e dedicarsi alla Trasparenza con più partecipazione, partendo dal sito del comune e spaziando verso i più autorevoli siti di aggiornamento ma anche quelli meno autorevoli.

Tutto materiale comunale è a loro disposizione ogni giorno: decreti del sindaco, delibere della giunta, determine dei singoli dirigenti, incarichi, pagamenti vengono pubblicati integralmente sul sito del Comune.

Per le gare decide la piattaforma di Treviso, ma è tutto on line dal bando, al verbale di aggiudicazione alla determina di assegnazione. Ci sono nomi, circostanze, date e soprattutto vengono richiamate tante, tante norme.

E’ un lavoro che non si può chiedere ad un comune cittadino che per questo ha eletto i suoi consiglieri comunali a cui se non bastasse è consentito il libero accesso a tutti gli uffici senza limitazioni.

Santa Marinella ha bisogno di una opposizione più concreta che si fa meno selfie e lavora di più studiando le carte, magari con un piccolo sforzo di adeguamento almeno al livello del dibattito.

Quello sulla stessa Trasparenza iniziato a Far west, si avvaleva delle interessanti riflessioni del professor Gianfranco Pasquino ed ha lambito temi di rilevanza Costituzionale e zone di confronto tra trasparenza e privacy in politica, sui principi di una nuova etica che ispiri leggi che non ci sono (o se ci sono molto spesso pendono dalla parte della privacy) sulle quali confermo il mio intendimento di soffermarmi calandole anche in questa realtà per quello che mi riguarda”.

Lo dichiara il Sindaco Pitero Tidei