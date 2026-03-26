Niente corrente, lunedì 30 Ficoncella chiusa • Terzo Binario News

“Si informa la cittadinanza e i gentili utenti che nella giornata di lunedì 30 marzo, i Bagni della Ficoncella resteranno chiusi al pubblico dalle ore 08:30 alle ore 15:30.
La sospensione del servizio si rende necessaria a causa di un’interruzione programmata della fornitura di energia elettrica da parte di E-Distribuzione, che impedirà il regolare funzionamento degli impianti e la fruizione del sito in sicurezza.
Il sito riaprirà regolarmente al termine dei lavori, previsto per il pomeriggio della stessa giornata.
Ci scusiamo per il momentaneo disagio, indipendente dalla nostra volontà”.
Così Csp in una nota.