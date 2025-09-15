Reti di cantiere abbandonate a Santa Marinella, "Tidei si faccia consigliare" • Terzo Binario News

Segnalazione di un cittadino di Santa Marinella in merito allo stato di degrado del lungomare Guglielmo Marconi.

La segnalazione riguarda “queste transenne le quali sono anni che sono depositate li. È bene dire che chi lavora tra quattro mura cioè in ufficio giustamente non può vedere le anomalie e mancanze della città.

A questo punto voglio dare un suggerimento al Sindaco dott. Pietro Tidei e cioè di farsi affiancare da uno staff come è stato fatto a suo tempo a Civitavecchia il quale riferisce tutte le problematiche necessarie.

È inammissibile assistere ad immagini del genere. Un posto come questo, frequentato ogni giorno da migliaia di persone e di turisti, dovrebbe essere valorizzato affinché possa essere definito, come si è soliti chiamarlo, la perla del Tirreno.

Chiediamo l’intervento urgente dell’Amministrazione comunale, anche per tutte le altre zone che versano in stato di abbandono ad esempio come la mancanza di marciapiedi nella zona di Valdambrini e parte di via dei fiori ed il rifacimento di alcune parti dei marciapiedi del lungomare.

Altra problema per Santa Marinella è che è sprovvista di un progetto PEBA il quale permetterebbe a ciechi e disabili motori a muoversi in autonomia.

Santa Marinella merita rispetto e pulizia”.

Lettera firmata