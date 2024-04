Tidei (Iv): "Pnrr diventato un marchettificio" • Terzo Binario News

“Il Pnrr è diventato un marchettificio”.

Condivido l’affermazione fatta da Renzi oggi in Senato, nella fase di dibattito sul DL PNRR.

Sì perché se il PNRR serve a rilanciare il paese, a sostenere lo sviluppo, le imprese, le famiglie, è un conto. Un PNRR pensato invece per supportare le assunzioni milionarie nel ministero di Lollobrigida o per pagare lo stipendio di Renato Brunetta, presidente del CNEL, è un altro.

Fiera che Italia Viva abbia dichiarato di votare NO in aula a questo scempio che si fa di una grande opportunità di rilancio del sistema Paese. Fiera, come sempre, che davanti a vuote promesse e falsi slogan, noi scegliamo sempre un’altra strada”.

Così in una nota, la Consigliera regionale e candidata alle Elezioni Europee Marietta Tidei