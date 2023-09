Tidei: "Gli enti preposti non parlano di sversamenti a Santa Severa" • Terzo Binario News

“Sono costretto, ancora una volta, a replicare alla consigliera Di Liello in merito alla questione “mare pulito”, poiché è evidente che la stessa o non comprende o fa finta di non comprendere.

Ribadisco innanzi tutto – afferma il Sindaco – che appena giunte le segnalazioni di uno sversamento a mare a santa Severa, nei pressi della foce del fosso ERI, abbiamo prontamente convocato per un sopralluogo tutti gli enti preposti al controllo, ovvero Capitaneria di Porto, Polizia Locale, ufficio demanio e Acea, la quale è l’organo deputato alla gestione della rete idrica e fognaria della città.

Gli stessi, dopo apposite verifiche e prelievi trasmettevano ai nostri uffici che le criticità emerse e denunciate dalla Consigliera, non erano riconducibili ad alcun sversamento, tantomeno dalla foce del fosso in questione.

Si è creata una polemica ad arte, con il solo intento di screditare l’amministrazione comunale e creare, questo sì, un danno di immagine non indifferente alla Città di Santa Marinella e Santa Severa, agli operatori turistici e balneari, richiamando l’attenzione addirittura sulla Stampa Nazionale per una problematica che, in conclusione, si è rivelata irreale poiché le fotografie girate sui social erano riferite a fatti accaduti anni fa.

Detto e ribadito questo – continua il Sindaco – non c’è alcuna volontà di silenziare alcunché, ne tantomeno minimizzare su questioni di fondamentale importanza per lo sviluppo turistico ed economico di Santa Marinella.

Io mi attengo ai dati che gli organi preposti ci forniscono, ovvero di un mare pulito, tra i più belli della costa tirrenica e che quest’anno ha ricevuto l’ambito traguardo delle “TRE VELE”.

Mi auguro – conclude il Sindaco – che questa vicenda si concluda una volta per tutte, appurato che non v’è stato alcun inquinamento come denunciato dalla consigliera di Liello e dimostrato dalle verifiche e dai dati di Acea e enti preposti al controllo”.