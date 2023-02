Tidei: "Entro fine settimana luci nelle vie buie di Santa Marinella" • Terzo Binario News

“Le zone più buie e trafficate di Santa Marinella torneranno ad essere illuminate entro la fine della settimana.

E’ stato avviato questa mattina – annunciano il sindaco Pietro Tidei, il capogruppo di maggioranza Andrea Amanati e la consigliera delegata alla viabilità Patrizia Befani – l’intervento di potenziamento dell’illuminazione pubblica sul territorio comunale.

“Un lavoro appena iniziato che proseguirà nelle prossime ore su via Etruria, altra zona buia e frequentata di Santa Marinella che, dopo questo intervento tornerà ad essere percorsa dagli automobilisti e dai pedoni in totale sicurezza e con maggiore visibilità.

I lavori seguiranno anche domani, in via Rucellai, come da programma. Si tratta di una delle opere più importanti fino ad ora eseguita sul territorio per la sicurezza stradale e pedonale. Ricordiamo alla cittadinanza che in precedenza erano stati sostituiti i lampioni, cosiddetti di vecchio tipo, con una versione led che però si rivelò essere di scarsa qualità.

L’incarico era stato affidato dalla giunta precedente ad una società che successivamente risultò essere indagata e in quella circostanza la Prefettura sospese il rapporto sottoscritto con la passata amministrazione di Santa Marinella.

Abbiamo subito provveduto ad effettuare mappature complete sulle zone che necessitavano una soluzione immediata, affidando l’incarico ad Enel che ha ordinato il materiale per tempo, mettendosi subito a lavoro per la sostituzione dei corpi luminosi”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei