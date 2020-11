“ Ti sparo su un piede…prima o poi devi uscì de casa…”: minacce alla donna di cui si è invaghito - Terzo Binario News

Lungo viale Della Venezia Giulia – domenica 22 novembre, a Roma – un uomo ha scavalcato il cancello condominiale dell’abitazione della donna di cui si è invaghito, ha scagliato con le finestre due bottiglie in vetro e ha iniziato a minacciarla “ Ti sparo su un piede…prima o poi devi uscì de casa…”.

Ad intervenire in soccorso della donna, che ha richiesto tramite segnalazione al NUE aiuto alla Polizia di Stato, gli agenti del commissariato Torpignattara, Sant’Ippolito e della Sezione Volanti. “ Sono contrario al fatto che lei intraprenda relazioni sentimentali con altri uomini” così ha raccontato il 46enne ai poliziotti, visibilmente alterato per giustificare il suo gesto. Arrestato per atti persecutori, è stato condotto a carcere di Regina Coeli. Sequestrate le due bottiglie di vetro, trovate in frantumi sotto le finestre della vittima.