Test oculistici gratis a Civitavecchia: è "La Prevenzione non va in Vacanza" - Terzo Binario News

La IAPB Italia Onlus, in collaborazione con Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Lazio, anche quest’anno organizza l’iniziativa itinerante di prevenzione e sensibilizzazione “La Prevenzione non va in Vacanza”, che si svolgerà nelle Province di Frosinone, Latina, Roma, Rieti e Viterbo entro il 20 settembre 2021.

La manifestazione, che si svolgerà in collaborazione con le Sezioni Territoriali dell’UICI del Lazio, la Macula & Genoma Foundation, la Iapb Italia Onlus del Lazio, I.Ri.Fo.R. Lazio e Iridis Onlus, ha l’obiettivo di favorire la massima diffusione degli accorgimenti e dei rimedi quotidiani volti a salvaguardare il bene prezioso della vista.

Negli stand, nelle sedi e nei luoghi appositamente indicati, saranno distribuiti opuscoli informativi e saranno presenti ortottisti per uno screening oculistico di base gratuito che consisterà in:

– Test di Amsler (auto-test per le degenerazioni maculari);

– Lettura da vicino;

– Test di Ishihara per la visione dei colori;

– Test dei filtri medicali.

La supervisione scientifica ed oculistica di secondo livello sarà garantita dal Prof. Dr. Med. Andrea Cusumano, che indirizzerà presso le strutture pubbliche i pazienti con screening positivo, qualora non siano già in carico ad un proprio oculista di riferimento.

Vi aspettiamo numerosi presso la Sezione Intercomunale U.I.C.I. di Civitavecchia in Via A. Frangipane n. 6 nei seguenti giorni:

13 settembre 2021: dalle ore 15:00 alle 20:00

15 settembre 2021: dalle ore 14:00 alle 20:00

18 settembre 2021: dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00

Per informazioni e prenotazioni telefonare a:

Dott.ssa Laura Fabbro Cell. 328-0512466

Il Presidente Renzo Berardicurti