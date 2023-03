Tesseramento di Sinistra Italiana sabato in piazza Marescotti • Terzo Binario News

Il Circolo Sinistra Italiana – Roma Litorale Nord “Mahsa Amini” vi aspetta sabato 1 aprile in piazza Marescotti dalle ore 10 alle 13, per il nuovo tesseramento 2023.

Sarà un’occasione per conoscere il lavoro che stiamo svolgendo sul territorio, sulle nostre iniziative, sulla tutela e rispetto dell’ambiente del nostro mare, delle nostre campagne, della nostra città.

“Salviamo il pianeta” è il tema principale del tesseramento di quest’anno e vogliamo coinvolgere tutti coloro che hanno a cuore le tematiche ambientali, sociali, economiche, per una giustizia sociale ed ambientale.

“(…) Ad esempio: non si è saputo ancora suscitare il necessario movimento di opinione e di massa contro gli sprechi.

Contro gli sprechi in senso diretto, che sono ancora enormi (si pensi all’energia o all’organizzazione sanitaria) e contro gli sprechi in senso indiretto e lato, come quelli che derivano dal lassismo nelle aziende, nelle scuole e nella pubblica amministrazione; o come quelli, derivanti da imprevidenze, di cui avvertiamo oggi tutto il peso, e da errori enormi compiuti nella politica del suolo, del territorio, dell’ambiente; o dalla trascuratezza nel campo della ricerca.

C’è tutta un’azione amplissima contro gli sprechi e per il risparmio in ogni campo che avrebbe bisogno dello stimolo, della direzione, dell’iniziativa continua di un governo che sapesse davvero esprimere l’autorevolezza politica e morale oggi indispensabile.”

Enrico Berlinguer

Il discorso dell’Eliseo

16 gennaio 1977