Si avvisa l’Utenza che, in concomitanza dell’evento “TERME IN FIORE”, eccezionalmente per le giornate di Sabato 09 e Domenica 10 settembre 2023 la Linea B assicurerà il collegamento con le Terme Taurine nei seguenti orari:

SABATO 09/09/2023

partenza capolinea Stazione

ore 9:10 – 11:10 – 12:10 – 14:50 – 16:50

DOMENICA 10/09/2023

partenza capolinea Stazione

ore 9:10 – 11:10 – 12:10 – 15:50 – 16:50