Tanti gli appuntamenti con la cultura a Santa Marinella • Terzo Binario News

Si apre con un evento da red carpet il programma culturale di questo mese firmato dal Comune di Santa Marinella. Venerdì 8 alle ore 20 l’appuntamento è con i grandi del cinema al Castello di Santa Severa.

A cento anni dalla sua nascita, verrà proiettato il docufilm “ Franco Zeffirelli. La

mia vita in una scatola di pellicola”, di Donatella Baglivo.

La regista, santamarinella d’adozione, ripercorrerà la vita e la carriera di Zeffirelli con un esclusivo dietro le quinte del film “Un te’ con Mussolini” del 1999, pellicola parzialmente autobiografica del grande maestro. Ospite d’eccezione della

serata sarà Gianni Quaranta, premio Oscar nel 1987 per la scenografia del film “Camera con vista” e scenografo di molte pellicole del regista fiorentino.

L’evento è organizzato dal Comune di Santa Marinella ed è una delle tappe della 12ma edizione International Tour Film Festival, patrocinato da Regione Lazio e in questi giorni presente al Festival del Cinema di Venezia .

“Siamo molto orgogliosi di ospitare un evento così importante e soprattutto ricordare il grande regista a cento anni dalla sua nascita con il film di Donatella Baglivo- ha dichiarato l’assessore Gino Vinaccia.

Il programma di settembre prosegue sabato 9 alle ore 21 sempre al Castello di Santa Severa con la presentazione del romanzo di Edoardo Savarese, intitolato “E’ tardi!”, un chiaro riferimento all’esclamazione che segna l’inizio e la fine della

narrazione di sette tempi di attesa di altrettante eroine dell’opera lirica. Arte e vita si intrecciano per raccontare tratti di vita vera attraverso i ritratti di Traviata, Carmen e le altre protagoniste indimenticabili dell’opera. L’incontro con l’autore, magistrato e studioso di diritto, sarà curato dalla biblioteca A.Capotosti e prevede una proiezione audiovisiva di brani operistici.