Una tentata occupazione al Circolo degli Artisti. È quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri, 28 luglio.

Secondo quanto appurato dagli agenti del commissariato San Giovanni, la porta di ingresso della struttura che si trova in via Casilina Vecchia (ex locale sequestrato nel 2015 perché privo di autorizzazioni e adesso di proprietà del Comune) era stata manomessa.

All’interno, gli agenti hanno trovato un paio di zaini.