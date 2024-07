Incidente sull'Aurelia: furgone rubato inseguito dai carabinieri finisce fuori strada, un morto • Terzo Binario News

Incidente sull’Aurelia. Un uomo – non aveva documenti con sé, apparentemente dell’età di 25-35 anni – è stato rinvenuto nella scarpata, all’altezza di Castel di Guido. La persona poi deceduta si trovava a bordo di un Ford Transit, risultato rubato a una ditta edile di Chiusi (Siena). Sul mezzo – inseguito a distanza da una pattuglia dei carabinieri della stazione Campo di Mare – è stato trovato un ingente quantitativo di rame, sulla cui provenienza saranno effettuati gli accertamenti del caso.

Incidente mortale sull’Aurelia

Secondo una prima ricostruzione, come detto, il Ford Transit – risultato rubato – era seguito a distanza dalla pattuglia dei militari dell’Arma, perché a loro volta avevano ricevuto la segnalazione del veicolo oggetto di furto. Chi si trovava al volante del furgone, a un certo punto, forse perché si è accorto della presenza dei carabinieri alle spalle, ha premuto l’acceleratore, muovendosi in direzione Roma. Il mezzo, però, ha impattato contro il guardrail. Un incidente autonomo, visto che non è entrato in contatto con la gazzella dei carabinieri.

Un morto sull’Aurelia

I militari hanno poi individuato una persona nella scarpata, in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto il 118. Ma l’uomo è poi deceduto. Il pm, nel frattempo, ha disposto l’esame autoptico. Da capire, adesso, se nell’abitacolo vi fossero anche dei complici o meno. Presenti anche gli agenti della Polizia locale del Gruppo XII Monteverde – impegnati nei rilievi – e del Gruppo XIII Aurelio (per la viabilità). Momentaneamente è stato chiuso lo svincolo di Castel di Guido, direzione Roma.

c.b.