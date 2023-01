Tentano di occupare alloggio Ater ad Ostia: quattro uomini denunciati da Roma Capitale • Terzo Binario News

È di questa mattina l’intervento di una pattuglia del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale in via Domenico Baffigo, Ostia Ponente, dove sono stati sorpresi quattro uomini che, con l’utilizzo di arnesi da scasso, erano appena entrati all’interno di un appartamento di edilizia residenziale pubblica, di proprietà di Ater, con l’intento di occuparlo.

Tramite l’attivazione del sistema di sicurezza e l’immediata segnalazione alla centrale operativa, gli agenti sono intervenuti in pochissimi minuti, cogliendo i responsabili sul fatto. I quattro sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di invasione di edificio e danneggiamento, in quanto avevano divelto la porta di accesso.

Al termine è stato possibile riconsegnare l’appartamento a personale Ater, che ha provveduto a sostituire la porta danneggiata e ripristinare gli allarmi.