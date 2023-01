Alle ore 16.15 circa la Sala Operativa ha inviato due APS la 31A e la 25A in Via Cassia Bis km 26.00 direzione Viterbo per incidente stradale.

Sono state coinvolte cinque autovetture. Degli occupanti, due risultano feriti in modo più grave e sono assistiti dagli operatori del 118.

Al momento la Cassia Bis è interdetta al traffico per i rilievi del caso.