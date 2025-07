Tenta il furto mai i proprietari sono in casa: arrestato 49enne a Talenti • Terzo Binario News

Nella mattinata del 25 giugno 2025, un’ordinaria giornata di controlli si è trasformata in un’azione fulminea per i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro, impegnati nei consueti servizi di contrasto alla criminalità predatoria.

Nel mirino, ancora una volta, i furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali delle zone residenziali.

A finire in manette è stato un 49enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di tentato furto in abitazione.

Nello specifico, il 49enne è stato sorpreso in flagranza mentre tentava di fare irruzione in un appartamento nel cuore del quartiere Talenti, approfittando di una finestra lasciata aperta, ignaro però che all’interno si trovassero i proprietari. Le urla di questi ultimi, hanno attirato immediatamente l’attenzione di una pattuglia dei Carabinieri, già in zona per il pattugliamento.

Scoperto, il 49enne ha tentato la fuga, dirigendosi verso un vicino plesso scolastico, ma l’inseguimento è durato ben poco: i militari lo hanno raggiunto e bloccato dopo pochi metri, impedendogli qualsiasi possibilità di far perdere le proprie tracce.

Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di diversi mazzi di chiavi – probabilmente riconducibili ad abitazioni della zona – di un cacciavite usato come grimaldello e di una dose di cocaina. Per quest’ultima è stato segnalato all’Autorità amministrativa competente.

Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui, la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Un intervento rapido e risolutivo che conferma, ancora una volta, l’efficacia del dispositivo di prevenzione messo in campo quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il presente comunicato è stato redatto nel rispetto dei diritti dell’indagata, da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.