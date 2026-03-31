Tenta il furto in casa, beccato e arrestato dai Carabinieri a Montalto • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Montalto di Castro hanno tratto in arresto in flagranza, nella mattinata del 23 marzo, un cittadino straniero di 24 anni sorpreso all’interno di un’abitazione privata.

Secondo quanto ricostruito dai militari, intervenuti a seguito di una segnalazione di intrusione in abitazione giunta alla Centrale Operativa della Compagnia di Tuscania, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe introdotto nell’appartamento dopo aver danneggiato la porta finestra della camera da letto con l’intento di occupare i locali.

Oltre alla violazione di domicilio e al danneggiamento, la posizione del 24enne è risultata aggravata da ulteriori contestazioni. Il giovane è infatti risultato inottemperante a un divieto di ritorno nel Comune di Montalto di Castro, della durata di due anni, emesso precedentemente dalla Questura di Viterbo. Inoltre, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 1,14 grammi di eroina, circostanza che ha fatto scattare la segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Tuscania, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.