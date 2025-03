Tenta di uccidere la compagna in preda alla gelosia, 34enne cubano arrestato a Primavalle • Terzo Binario News

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 34enne cubano gravemente indiziato del reato di tentato omicidio della compagna, 34enne peruviana.

Nella notte, a seguito di richiesta giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione della vittima in via dei Barbarigo, quartiere Primavalle, dove, poco prima, l’indagato l’avrebbe aggredita per motivi di gelosia cercando di attingerla al volto con un coltello ma colpendola fortunatamente, solo per un movimento di difesa della donna, alla mano destra.

I Carabinieri hanno bloccato il 34enne trovato ancora con il coltello in pugno e hanno soccorso la vittima che aveva trovato rifugio nella casa di una vicina. La donna è stata poi medicata dal personale sanitario del 118 e trasportata presso l’ospedale Sant’Eugenio, non in gravi condizioni.

L’arma, un grosso coltello lungo 38 cm, è stata sequestrata mentre l’indagato è stato associato presso il carcere “Regina Coeli” dove l’arresto è stato convalidato e dove il Tribunale di Roma ha disposto per lui il divieto di dimora nel comune di Roma.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.