Tenta bruciare la casa dove lavora come badante: fermato un sudamericano a Ladispoli - Terzo Binario News

Preso dai Carabinieri, è ora alla stazione di via Livorno

Un litigio poteva causa una strage a Ladispoli. In via Palermo un uomo, un badante sudamericano, a seguito di un bisticcio con la figlia dell’uomo che accudisce, ha tentato di incendiare la casa.

Ormai totalmente furi controllo, dopo le fiamme, ha iniziato a gettare bottiglie sulle auto in sosta.

C’è voluto l’intervento dei Carabinieri per riportarlo a più miti consigli.

Accompagnato nella stazione di via Livorno, è stato posto in stato di fermo ma è probabile che il provvedimento si tramuti in arresto.