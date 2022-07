Tensione nell'opposizione di Cerveteri, la Belardinelli: "La Gubetti ha vinto grazie a chi ha spaccato il centrodestra pur di sedere in consiglio" • Terzo Binario News

Il dopo-assise subito incandescente fra i banchi dell’opposizione, dove le ferite post Comunali non sono affatto rimarginate

Pochi minuti dopo la fine del primo consiglio comunale di Cerveteri è già scoppiata la tensione all’interno della minoranza.

A far detonare il caso è stata Anna Lisa Belardinelli che in un post sui social non si è trattenuta andando a puntare l’indice contro i colleghi della coalizione rei, a suo dire, della sconfitta elettorale.

L’impressione è che siano due in particolare i destinatari del messaggio ovvero Lamberto Ramazzotti e Salvatore Orsomando.

“Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi” così parlava Tancredi Falconeri ne “Il Gattopardo”.

Faccio gli auguri di buon lavoro a Carmelo Travaglia eletto nuovamente Presidente del Consiglio comunale…. sicuramente oltre se stesso e la sua squadra deve ringraziare anche chi, spaccando il centrodestra, è riuscito anche questa volta a consegnare la vittoria all’amministrazione uscente…. accontentandosi di un posto in consiglio comunale anche se all’opposizione…” il testo del post.