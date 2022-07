Celebrati i funerali del piccolo Francesco, annegato a Santa Severa • Terzo Binario News

Presente una rappresentanza del comune di Santa Marinella, che ha portato un mazzo di fiori

“Si sono celebrati ieri mattina presso la Basilica di San Lorenzo a Roma i funerali del piccolo Francesco, il bambino annegato lo scorso martedì a Santa Severa.

Una volta raggiunta l’acqua, il bimbo avrebbe perso l’equilibrio ed invano è stato il tentativo di rianimarlo.

Una tragedia che ha scosso una città intera. A presenziare anche il Comune di Santa Marinella con la consigliera Maura Chegia, stretti attorno al dolore della mamma e del papà di Francesco, morto all’età di soli 2 anni e mezzo.

In occasione del funerale, il Sindaco Pietro Tidei ha chiesto agli esercenti commerciali di Santa Severa di abbassare la propria serranda alle ore 12 in punto, in segno di lutto, vicinanza e solidarietà ai familiari”.

Il Sindaco Pietro Tidei