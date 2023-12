Tende oscuranti: i vantaggi per la casa e l’ufficio • Terzo Binario News

Molte persone ritengono che le tende siano un mero ornamento per la casa, utile soltanto per filtrare la luce quando necessario e per dare un tocco di colore agli ambienti. In realtà le tende oscuranti moderne oggi disponibili in commercio stravolgono questo tipo di affermazioni, proponendo tendaggi di ultima generazione che permettono di aumentare sensibilmente il comfort della casa e di risparmiare in bolletta.

Cosa si intende per tende moderne

Effettivamente molte delle tende disponibili in commercio sono realizzate in modo da essere utili soprattutto dal punto di vista dell’arredo di un ambiente, sono dei semplici complementi d’arredo. Sono però presenti aziende che propongono anche qualche prodotto maggiormente innovativo, che sfrutta la tenda anche per offrire qualche caratteristica più utile. Per fare un esempio più preciso le Tende Oscuranti Eclypser fanno parte di questa categoria di proposte innovative. Infatti offrono non solo un’estetica accattivante, adatta a qualsiasi stile di arredamento, ma sono realizzate in modo da filtrare la luce alla perfezione. Inoltre i tessuti tecnici disponibili permettono di limitare significativamente gli scambi termici con l’esterno, con importanti vantaggi dal punto di vista della coibentazione degli ambienti e del rendimento energetico.

Bolletta più bassa con le tende di nuova generazione

Molte abitazioni italiane sono state realizzate vari decenni orsono. In passato anche i materiali di pregio spesso non offrivano ciò che oggi è particolarmente ricercato, ossia l’isolamento. Un ambiente perfettamente isolato, coibentato, ha scambi termici minimi, se non addirittura nulli, con l’esterno. Una finestra non isolata lascia entrare il caldo in estate e permette al calore di uscire in inverno; questo si traduce direttamente in ampio dispendio energetico e importanti aumenti in bolletta. Inoltre gli ambienti risultano più caldi in estate e più freschi in inverno, che è proprio ciò che cerchiamo di evitare con l’impianto di riscaldamento e di climatizzazione. Una tenda moderna elimina questo problema; prima di tutto filtrando la luce e consentendo a chi vive in un’abitazione di calibrare la luminosità in ogni ambiente in modo perfetto. Oltre a questo isola gli ambienti, garantendo maggiore calore in inverno e minore caldo in estate.

Una soluzione semplice

Le innovazioni in questo settore sono molteplici, alcune comportano la necessità di sostituire l’intero infisso, con importante dispendio economico. Altre invece costringono chi desidera installarle ad affrontare importanti lavori, che possono coinvolgere anche la muratura della casa. Le tende di nuova generazione sono invece molto semplici da installare e non necessitano di alcun genere di lavoro alle pareti vicine alle finestre. Senza bisogno di attrezzi particolari o di modificare in alcun modo gli infissi, le tende oscuranti si applicano su ogni anta della finestra, permettendo di manovrarle con estrema facilità. Le più innovative si possono installare sia con apertura in verticale che in orizzontale, cosa che le rende pratiche su qualsiasi tipo di finestra, anche quelle di grandi dimensioni. Oltre a questo le tende oscuranti a pannello di alcune aziende possono anche essere aperte dall’alto verso il basso, permettendo di filtrare la luminosità in maniera ottimale in qualsiasi momento della giornata.