Come scegliere l’abito da sposa perfetto • Terzo Binario News

L’abito da sposa perfetto esiste, ma potrebbenon essere quello a cui la sposa stessa sta pensando. È importante considerare che il giorno delle nozze è spesso lungo ed estenuante: meglio quindi scegliere un abito che sia prima di tutto pratico da indossare e poi anche bello ed emozionante, come preferiscono molte future spose.

Ci sono poi mille modi per declinare queste caratteristiche, anche perché sta agli sposi scegliere ciò che preferiscono per le loro nozze, che possonoessere più classiche od originali e particolari. Per scegliere l’abito da sposa perfetto è importante comunque seguire alcune indicazioni di massima.

Un abito su misura

L’abito su misuraè sempre una soluzione perfetta, soprattutto per quanto riguarda gli abiti da sposa. Con dei ritocchi sartoriali, si può rendere un vestito qualsiasi perfetto per il proprio fisico, facendolo diventare comodo e esteticamente unico. Si può anche modificarlo in modo da renderlo più vistoso e originale. Per fare questo però è importante trovare un negozio di abiti con un’ottima sartoria specializzata, con personale professionale. Gli abiti da sposa a Roma Love is Love, ad esempio, possono essere modificati e adattati al corpo della sposa grazie a sarte di grande bravura, capaci di lavorare su qualsiasi modello, da quelli più classici fino ai più originali e innovativi.

Per ogni sposa il sarto sa trovare la soluzione migliore, che si adatti ai suoi gusti e che la valorizzi appieno; fermo restando che una sartoria di un negozio di abiti da sposa può effettuare qualsiasi tipo di modifica, ma solo avendo tutto il tempo necessario.

Scegliere per tempo

Una sposa che desidera modificare il proprio abito in modo che sia quasi su misura, deve comprendere che per fare questi ritocchi è necessario del tempo. Alcune particolari modifiche ai modelli più complessi necessitano di varie settimane per essere realizzati. È meglio quindi prepararsi con grande anticipo, considerando magari anche l’eventualità di indicare il negozio a parenti e amici. Spesso infatti questa tipologia di attività propongono qualsiasi genere di abiti da cerimonia. È così possibile trovare nello stesso luogo l’abito per il marito, per i genitori degli sposi o per le damigelle, un elemento sempre più presente nei matrimoni anche in Italia.

L’alta qualità dei tessuti, i modelli originali e la possibilità di personalizzazione sono tutti elementi che si fanno apprezzare, già durante la cerimonia che, come abbiamo detto, è solitamente lunga e impegnativa per gli sposi.

Valorizzare la figura

Quando una sposa sceglie l’abito per il proprio matrimonio lo fa seguendo i propri gusti personali. È vero però che non tutti i modelli di abito sono adatti a qualsiasi figura. Per fare un esempio preciso, un abito da sirena non è propriamente adatto a una persona con i fianchi larghi, così come lo stile impero non dona particolarmente alle donne molto alte.

Del personale esperto sa sicuramente offrire qualche suggerimento in questi casi, in modo da adattare lo stile scelto alla figura della singola persona. È sempre consigliabile, comunque, scegliere un modello di abito che valorizzi al meglio la figura. È bene ricordare anche di tenere conto del meteo nel periodo del matrimonio, in modo da indossare un modello e dei tessuti adatti al caldo o al freddo, a seconda della stagione in corso.