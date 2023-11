Tempo di open day al Ciofs Lazio di Ladispoli • Terzo Binario News

Il Ciofs-FP Lazio è lieto di invitare le famiglie interessate di Ladispoli, Cerveteri e comuni limitrofi agli OPEN DAY per iscrivere i giovani dai 14 ai 18 anni ai corsi triennali gratuiti per l’anno scolastico 2024-25.

Con l’occasione si avrà modo di conoscere i nostri laboratori professionali, i docenti altamente qualificati e i referenti per l’orientamento.

Nella sede di Via Trieste 6 di Ladispoli le proposte didattiche riguardano i corsi per Operatore Grafico e quello per Operatore del Benessere. Il Centro ispira la propria proposta formativa al progetto educativo delle Salesiane di Don Bosco.

Al termine del percorso di studi agli studenti del Ciofs-Fp Lazio verrà rilasciata una qualifica professionale utile per l’inserimento nel mondo del lavoro o nella prosecuzione nel sistema scolastico.

Il Ciofs-fp Lazio vi aspetta per gli OPEN DAY nei giorni 6, 13 e 16 dicembre 2023 e poi ancora 13, 17, 20, 24 e 27 gennaio 2024. Gli orari saranno dalle ore 15:00 alle 17:30 il mercoledi e dalle ore 9:00 alle 12:00 il sabato.

Per maggiori informazioni la segreteria didattica è a vostra completa disposizione al numero 06-99226280 o su www.ciofslazio.it.

Con il Ciofs-fp Lazio accendete il futuro dei vostri figli!