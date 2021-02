Tempo di bilanci per la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini - Terzo Binario News

Tempo di bilanci per la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini che ha chiuso un gennaio eccellente dal punto di vista dei risultati in sella alle mountain bike.

“Un avvio di 2021 – dicono dal sodalizio ciclistico della Perla – che ha riservato tante fatiche e al contempo un ventaglio di soddisfazioni in seno alla compagine santamarinellese presieduta da Stefano Carnesecchi e che vuole onorare al meglio il quarto di secolo di attività in tutti i settori del ciclismo e sempre in giro per l’Italia>.

Tra i principali successi, le vittorie di Angelo Ciancarini al Roma Master Cross nella categoria Master 7, i tre titoli regionali Csi Lazio di ciclocross rispettivamente nelle categorie Master 5 con Gianluca Marinucci), Master 6 di Mauro Gori e Master 7 con Angelo Ciancarini oltre alla vittoria finale nella classifica a squadre del Roma Master Cross.

Anche nelle gare del Triveneto Michele Feltre non si è di certo risparmiato portando a casa delle ottime prestazioni come miglior Master 7 ed anche nella fascia assoluta dei Master over 54. A questi si aggiunge la performance di Gianluca Magnante a Sant’Elpidio a Mare nelle Marche, ai Campionati Nazionali Ciclocross Csi con una storica vittoria nella categoria élite sport, elemento utile nell’esaltare la straordinaria escalation della squadra santamarinellese.

“Il mese di gennaio appena trascorso – afferma il presidente Stefano Carnesecchi – è il frutto di un eccezionale sforzo in un contesto non facile ma che dalla nostra parte vede il sostegno dei partner come la famiglia Macoratti della Team’s e di Alemaco, Paolo Zanoboni, Martori assicurazioni, Graphis Studio, Civitapuliart, Nicola Casulli, la famiglia Germinara con il Pyrgo Cafè, Stac Olivetti e soprattutto Massimo Calisi della Tonica Sport. Vorrei ringraziarli uno ad uno perché sono stati lo sprone ad andare avanti l’anno scorso>.